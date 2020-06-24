Выходные на День Конституции Украины 2020: когда и сколько будем отдыхать

В воскресенье, 28 июня, украинцы будут отмечать государственный праздник - День Конституции.

Об этом сообщают #Буквы.

Поскольку День Конституции является государственным праздником, в честь него предусмотрен официальный выходной. В этом году 28 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на понедельник.

В частности, выходными днями будут:

27 июня, суббота,

28 июня, воскресенье,

29 июня, понедельник.

А рабочая неделя начнется во вторник, 30 июня.

Источник: bykvu.com/

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