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Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

В июне в Украине отмечается православная Троица 2019. Она наступает на 50-й день после Пасхи. Поскольку Пасха в 2019 году была 28 апреля, то число празднования Святой Троицы 2019 выпадает на воскресенье, 16 июня.

Многих интересует вопрос, будет ли выходной на Троицу, ведь праздник и так приходится на выходной воскресный день. Согласно украинскому законодательству (статья 67 КЗоТ), если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник.

Этот церковный праздник в Украине является официальным выходным днем. Таким образом, выходной на Троицу в Украине – это понедельник, 17 июня. Всего же число выходных, которые украинцы будут отдыхать на Троицу, составляет три дня подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.

Источник: www.segodnya.ua

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Темы: отдых

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