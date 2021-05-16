Выходные в июне 2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в первый месяц лета

Через две недели наступит долгожданное лето. В этом году июнь порадует украинцев дополнительными выходными, благодаря государственным праздникам.

На первый месяц лета, в частности, приходится большой христианский праздник – Троица, который в народе известен также как Зеленые праздники. Он отмечается в воскресенье, поэтому выходной переносится на ближайший следующий после него рабочий день, а это понедельник – 21 июня. Следовательно, украинцы получат три выходных дня подряд: с 19 по 21 июня.

Конечно же, в конце месяца в Украине будет отмечаться День Конституции. Он является официальным выходным днем и ежегодно празднуется 28 июня.

Таким образом, украинцев ждет еще один праздничный уик-энд – с 26 по 28 июня.

Всего в первый месяц лета 2021 года в Украине будет 20 рабочих дней, а для отдыха – 10 выходных.

Основные праздники и памятные даты июня 2021

1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

9 июня - Международный день друзей

10 июня - Вознесение Господне

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

14 июня - Всемирный день донора

15 июня - День защиты пожилых людей

16 июня - Международный день семейных денежных переводов

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

20 июня - День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца, Троица

21 июня - День летнего солнцестояния

22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка

26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства

28 июня - День Конституции Украины

29 июня - Международный день тропиков

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