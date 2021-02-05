Выпечка из творожного теста: всегда пеку это печенье к чаю. Вкусно и долго у плиты стоять не надо
Не стоит бояться домашней выпечки. Попробуйте сделать вкусное печенье из творожного теста. Готовится быстро и без заморочек. Просто замесили, сразу раскатали скалкой и вырезали формой. Уже через 30 минут вместе с выпечкой печенье будет на столе.
Ингредиенты:
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 130 г творога 5%
- одно яйцо
- щепотка соли
- 170-180 г пшеничной муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- молоко для смазывания
Приготовление:
1. Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром. Перемешиваем миксером на небольшой скорости до однородности.
2. В масло добавляем творог, лучше всего подойдет в брикете, и одно яйцо. Снова хорошо все перемешиваем с помощью миксера.
3. Всыпаем всю просеянную пшеничную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замешиваем тесто в миске, а потом для удобства перекладываем на стол. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Муки больше не добавляйте.
4. Сразу же раскатываем тесто в пласт толщиной 1 сантиметр. Любой формой, какая у вас есть, вырезаем заготовки. Это сделать можно даже обычным стаканом. Размер печенья также не имеет значение.
5. Заготовки перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазываем их молоком, и отправляем в духовку. Выпекаем 15 минут, температурный режим – 170-180 градусов.
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Источник: 1 Минута