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Выпечка из творожного теста: всегда пеку это печенье к чаю. Вкусно и долго у плиты стоять не надо

Выпечка из творожного теста: всегда пеку это печенье к чаю. Вкусно и долго у плиты стоять не надо

Не стоит бояться домашней выпечки. Попробуйте сделать вкусное печенье из творожного теста. Готовится быстро и без заморочек. Просто замесили, сразу раскатали скалкой и вырезали формой. Уже через 30 минут вместе с выпечкой печенье будет на столе.

Ингредиенты:

  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 130 г творога 5%
  • одно яйцо
  • щепотка соли
  • 170-180 г пшеничной муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • молоко для смазывания

Приготовление:

1. Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром. Перемешиваем миксером на небольшой скорости до однородности.

2. В масло добавляем творог, лучше всего подойдет в брикете, и одно яйцо. Снова хорошо все перемешиваем с помощью миксера.

3. Всыпаем всю просеянную пшеничную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замешиваем тесто в миске, а потом для удобства перекладываем на стол. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Муки больше не добавляйте.

4. Сразу же раскатываем тесто в пласт толщиной 1 сантиметр. Любой формой, какая у вас есть, вырезаем заготовки. Это сделать можно даже обычным стаканом. Размер печенья также не имеет значение.

5. Заготовки перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазываем их молоком, и отправляем в духовку. Выпекаем 15 минут, температурный режим – 170-180 градусов.

Смотрите видео:

Источник: 1 Минута

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