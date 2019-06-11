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Вышел романтический трейлер нового фильма Вуди Аллена

Вышел романтический трейлер нового фильма Вуди Аллена

Изначально, были проблемы из-за секс-скандала, в который попал Вуди Аллен

Великий режиссер Вуди Аллен, который попал в секс-скандал, наконец-то доснял свой новый фильм и уже в сети есть трейлер картины. Называется он "Дождливый день в Нью-Йорке".

Это романтическая история о влюбленных девушке и юноше, которые вместе учатся в университете далеко от Нью-Йорка, но однажды им выпадает возможность провести уикенд на Манхэттене. Героиня получает уникальный шанс взять интервью у очень известного кинорежиссера, но неожиданно оказывается в самом эпицентре светской жизни голливудских знаменитостей. Парень же тем временем встречает в мегаполисе давнюю подругу… В Нью-Йорке начинается дождь, и под ливнем большого города герои испытывают свои чувства на прочность.

Главные роли в фильме сыграли Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе. Также в проекте заняты Селена Гомес, Джуд Лоу, Лив Шрайбер, Диего Луна. В украинский прокат фильм выйдет 3 октября 2019 года.

Напомним, популярный актер восстал против Вуди Аллена, скандал об изнасиловании с которым недавно получил новый виток. Колин Ферт заявил, что никогда не будет работать с этим режиссером, сообщает The Guardian. Британский актер сделал свое заявление в тот же день, когда на телевидении вышло интервью с приемной дочерью Аллена Дилан Фэрроу. 

Источник: www.segodnya.ua

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