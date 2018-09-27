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Вышел трейлер к фильму «Донбасс», который Украина выдвинула на «Оскар»

Вышел трейлер к фильму «Донбасс», который Украина выдвинула на «Оскар»

В Сети появился официальный украинский трейлер фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы.

Фильм основан на документальных материалах и рассказывает о жизни людей на оккупированных территориях Донбасса. Впервые фильм показали в мае 2018 года на международном Каннском фестивале. Там картина получила награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».

В широком украинском прокате фильм выйдет 18 октября, сообщают дистрибьюторы.

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Как сообщали ранее, Украинский Оскаровский комитет выдвинул фильм «Донбасс» на премию «Оскар».

Источник: inshe.tv

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Темы: кино, Оскар

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