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Вышел трейлер к фильму «Донбасс», который Украина выдвинула на «Оскар»
В Сети появился официальный украинский трейлер фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы.
Фильм основан на документальных материалах и рассказывает о жизни людей на оккупированных территориях Донбасса. Впервые фильм показали в мае 2018 года на международном Каннском фестивале. Там картина получила награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».
В широком украинском прокате фильм выйдет 18 октября, сообщают дистрибьюторы.
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Как сообщали ранее, Украинский Оскаровский комитет выдвинул фильм «Донбасс» на премию «Оскар».
Источник: inshe.tv
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