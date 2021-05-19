Выступление Тины Кароль на Евровидении в 2006 году: видео заставило всех ностальгировать

Покорив Национальный отбор, который состоялся впервые, Тина Кароль решила попробовать свои силы на Евровидении в 2006 году

Артистка ездила покорять Грецию в 2006 году. Сейчас, так сказать, под шумок, публика вспоминает ее выступление. В одном из фан-аккаунтов опубликовали видеозапись выступления Тины — там она в коротком молочном платье с открытым декольте энергично пляшет на сцене. Ее песня влюбила в себя миллионы людей.

Певица боролась за главный кубок конкурса в солнечной Греции.

https://www.instagram.com/p/CO-Y-uSokHK/?utm_medium=copy_link

Несмотря на то, что зажигательная песня "Show Me Your Love" стала настоящим хитом, Тина получила от судей и зрителей 145 баллов, тем самым заняла седьмое место.

Пусть победить очаровательной и голосистой блондинке не удалось, но ее вокальные и артистические данные поразили аудиторию Украины, России и других стран, которые с восхищением за ней наблюдали.

Полное выступление Тины Кароль на Евровидении 2006 можно посмотреть по ссылке ниже.

Отметим, за всю историю Евровидения дважды Украина побеждала на самом престижном вокальном конкурсе Европы. Первой финалисткой была певица Руслана, которая сделала "Дикі Танці" настоящим хитом. Второй раз победу Украине принесла певица Джамала, которая тронула всех песней, основанной на реальных событиях.

Талантливая певица Джамала поехала на конкурс в Швецию и выплеснула в песне под названием "1944" всю боль и историю своего народа – крымских татар, которых в свое время насильно депортировали с полуострова. За такую ​​чувственную и трогательную композицию артистка получила 534 балла и завоевала победу для Украины.

Источник: 1 Минута