Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

Если ищешь идеальную юбку, советуем обратить внимание на плиссе. Юбки-плиссе снова в тренде и этот тренд нам очень нравится – разве может быть что-то еще более женственное, воздушное и по-настоящему весеннее? Скорее всего, нет, поэтому прямо сейчас задумайся о такой в своем гардеробе.

Плиссе появлялось на модных показах сезона весна-лето 2019 во всех вариациях: например, на топах и роскошных платьях у Givenchy и на стильных юбках длины миди у Fendi. Модели пастельных оттенков или из цветной кожи влюбили в себя дизайнеров, а теперь намереваются покорить наши сердца.

Fendi

Givenchy

Givenchy

Если ты уже влюблена в этот тренд – смотри нашу подборку из 10 самых стильных моделей и добавляй фаворитов в свой wish-list.

Stradivarius

byMe

Источник: www.cosmo.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»