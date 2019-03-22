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Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

Если ищешь идеальную юбку, советуем обратить внимание на плиссе. Юбки-плиссе снова в тренде и этот тренд нам очень нравится – разве может быть что-то еще более женственное, воздушное и по-настоящему весеннее? Скорее всего, нет, поэтому прямо сейчас задумайся о такой в своем гардеробе.

Плиссе появлялось на модных показах сезона весна-лето 2019 во всех вариациях: например, на топах и роскошных платьях у Givenchy и на стильных юбках длины миди у Fendi. Модели пастельных оттенков или из цветной кожи влюбили в себя дизайнеров, а теперь намереваются покорить наши сердца.

Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

Fendi

Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

Givenchy

Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

Givenchy

Если ты уже влюблена в этот тренд – смотри нашу подборку из 10 самых стильных моделей и добавляй фаворитов в свой wish-list.

Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

Stradivarius

Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

byMe

Wish-list: самая трендовая юбка весны 2019

Источник: www.cosmo.com.ua

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Темы: мода, стиль

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