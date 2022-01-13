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У церемонії вручення премії "Оскар" вперше за три роки буде ведучий

У церемонії вручення премії Оскар вперше за три роки буде ведучий

Поки ім'я нового ведучого не названо.

Церемонія вручення нагород кінопремії "Оскар" цього року може пройти з ведучим.

Про це повідомив журнал Variety з посиланням на слова глави розважального підрозділу телеканалу ABC Крейга Ервіча. З 2019 року, після того, як комік Кевін Харт відмовився від цієї ролі через скандал зі звинуваченнями в гомофобії, церемонії проходили без ведучого.

Ервіч оголосив про те, що у церемонії знову буде ведучий, під час віртуального прес-туру ABC. Хто претендує на цю роль, він не повідомив, але пообіцяв незабаром поділитися подробицями.

94-та церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтв пройде 27 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Кінопремія "Оскар":  Премія Американської академії кінематографічних мистецтв, з 1940-х років відома як "Оскар", створена в 1929 році, і в даний час є однією з найпрестижніших кінопремій у світі. Ця нагорода традиційно вручається діячам кіномистецтва за їхній внесок у створення кінофільмів. Церемонія нагородження проводиться щорічно в Лос-Анджелесі, в театрі Dolby, і транслюється в прямому ефірі в десятках країн світу.

Источник: vgid.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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