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У Харкові готуються до масштабного дитячого медіафестивалю

У Харкові готуються до масштабного дитячого медіафестивалю

З 4 по 7 вересня у Харкові проходе ХІ Міжнародний дитячий медіафестиваль «Дитятко».

До конкурсної програми цьогорічного фестивалю «Дитятко» відібрано роботи 173 учасників, а це 186 анімаційних фільми, створені як дітьми, так й для дітей із 49 країн світу.

У Харкові готуються до масштабного дитячого медіафестивалю

Загалом, цього року для участі у фестивалі до оргкомітету надійшло понад півтори тисячі різноманітних робіт із 98 країн світу.

Були представлені як прем’єрні стрічки, так й фільми, що вже мають відзнаки відомих фестивалів зі всього світу чи успішний box office.

У Харкові готуються до масштабного дитячого медіафестивалю

«Маємо пряме свідчення того, що якісний продукт для дітей і про дітей, концентровано зосереджуючись на нашому фестивалі, успішно шириться планетою», – переконаний президент фестивалю «Дитятко», голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Источник: x-vymir.com

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