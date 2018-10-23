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У Харкові міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs відкриється «Днем перемоги» Сергія Лозниці

24 жовтня в 18:00 у Fabrika.space у Харкові в рамках Тижнів Німеччини відкриється Другий міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs. За п'ять днів тут покажуть 18 повнометражних документальних і художніх фільмів, в тому числі — учасників Берлінале, володарів Пальмової гілки Каннського кінофестивалю, претендента на майбутній «Оскар» та інші фільми України, Німеччини, США, Ізраїлю, Росії, Польщі, Великої Британії: 4 — харківських та 8 українських прем'єр. Також відбудуться ретроспективні покази, майстер-класи, круглі столи та лекції, а крім того — пітчинг кінопроектів і другий фестиваль короткометражного незалежного українського кіно «Бардак». Насичена міжнародна програма та велика кількість гостей роблять Kharkiv MeetDocs найбільшим кінофестивалем Східної України.

У Харкові міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs відкриється «Днем перемоги» Сергія Лозниці

Гостями фестивалю, організованого громадською організацією Media Frontline e.V. за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt) у Харкові, стануть відомі кінематографісти України та світу: документаліст Сергій Буковський, сценаристка й драматургиня Наталія Ворожбит, режисери Ґеорґ Жено, Фелікс Крігсхайм, Нільс Бьокамп, монтажер і редактор Зубін Сетна з Німеччини, генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич, продюсерка кіно й телебачення Анна Паленчук. Вони проведуть зустрічі з глядачами, представлять свої фільми, розкажуть про секрети майстерності на відкритих майстер-класах.

Поради професіоналів надзвичайно важливі для молодих кінематографістів. Адже в цьому році в рамках Kharkiv MeetDocs відбудуться відразу два конкурси. Перший — пітчинг кінопроектів. Для участі в цьому конкурсі автори ідей і проектів документальних фільмів на гострі соціальні та політичні теми надсилали свої роботи організаторам. З-поміж надісланих для участі в фінальній стадії було відібрано 12 проектів. Їх оцінюватиме журі пітчингу, до якого увійшли:

    Наталія Ворожбит — українська драматургиня, режисерка, сценаристка, кураторка фестивалів.
    Сергій Буковський — український кінорежисер, автор десятків документальних та ігрових кіно- і телефільмів.
    Зоя Алфьорова — докторка мистецтвознавства, професорка/декан факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури, професорка кафедри теорії культури та філософії науки.
    Анна Паленчук — продюсерка кіно й телебачення, сценаристка, засновниця кінокомпаній «435 FILMS» та «Maq Entertainment».

Ще до пітчингу, 25-27 жовтня, пройде триденний воркшоп для учасників-фіналістів, на якому режисери Нільс Бьокамп і Фелікс Крігсхайм, монтажер і редактор Зубін Сетна (всі — Німеччина), а також генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич навчать учасників правильно пітчінгувати за міжнародними стандартами.

«У цьому році, як і в минулому, на фестивалі буде багато зарубіжних гостей. І це важливо не лише для нових знайомств і культурного обміну. Ми хочемо, щоб українські автори вміли не тільки створювати класні ідеї та фільми, але й знаходити для них фінансування, — вважає директорка Kharkiv MeetDocs EUFF Євгенія Крігсхайм. — На заході, в тому числі в Німеччині, пітчинг — звичайний етап виробничого процесу, а в нас цього ніде до пуття не вчать. Майстер-класи німецьких фахівців, я впевнена, допоможуть молодим кінематографістам у майбутньому. А це означає, що на нас чекає ще більше хороших фільмів».

У неділю 28 жовтня о 15:00 в Сірому залі Fabrika.space учасники представлять свої проекти суддям, а ті визначать найкращий. Побачити цю презентацію може кожен, хто забажає. Переможця визначать у той же день. Він отримає професійну камеру Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K під час закриття фестивалю.

Другий конкурс у рамках Kharkiv MeetDocs — фестиваль короткометражного незалежного українського кіно «Бардак», який відбудеться в Харкові вдруге. У 2018 році — це 36 фільмів різних жанрів із Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя. У «Бардаку» беруть участь короткометражні роботи до 40 хвилин, зняті без участі студій: анімаційні ролики, комедії, музичні кліпи, мюзикли, документальні та драматичні роботи.

«Ми хочемо показати глядачам різноманітність українського кінематографа, який може існувати незалежно від держави, підтриманий силами ентузіастів. І ця різноманітність може здивувати будь-кого — багато хто навіть не підозрюють, яким може бути українське кіно, — розповідає організатор «Бардака» Антон Фролов. — А бути частиною такого великого фестивалю як Kharkiv MeetDocs — це нові можливості для нас. Крім того, перетин аудиторій йде на користь усім, особливо самим глядачам».

Переможця обирають глядачі голосуванням, найкращий фільм отримає «Стакан» — головний приз «Бардака». А журі фестивалю вручить призи в номінаціях «Художній фільм» і «Документальний фільм». Усі призи вручатимуть на церемонії закриття Kharkiv MeetDocs.

Вхід на всі покази «Бардака», які пройдуть в Fabrika.space — вільний. А відкриється «Бардак» 25 жовтня о 19:00 спеціальним показом фільму «Хто вкрав Banksy» — історії про те, як одна людина спробувала привласнити стіну на кордоні Ізраїлю та Палестини, на якій британський художник зробив графіті. Після показу відбудеться обговорення картини з мистецтвознавцями. Квитки на цю подію можна купити купити або виграти — дистриб'юторська компанія Kinove та журнал про кіно Cineast розігрують 60 квитків (подробиці — на Facebook-сторінці Kharkiv MeetDocs).

Розпочнеться Kharkiv MeetDocs 24 жовтня о 16:00 відкритою прес-конференцією, де всі бажаючі зможуть поставити запитання організаторам фестивалю та режисерам фільмів. Після короткого привітання директорки фестивалю Євгенії Крігсхайм і генерального консула Німеччини в Харкові Вольфганга Мессінгера глядачів порадують українською фестивальною прем'єрою, новою картиною відомого документаліста, учасника і лауреата багатьох фестивалів Сергія Лозниці «День перемоги». Побачити картину на відкритті зможуть лише власники запрошень, а на показ в суботу 27 жовтня о 18:00 у «IMAX Планета Кіно» можна купити квиток.

Фестиваль пройде 24—28 жовтня в «Планета Кіно» і «Fabrika.Space». Докладну програму можна вивчити на сайті кінофестивалю Kharkiv MeetDocs. Купити квитки на покази в «IMAX Планета Кіно» можна на сайті кінотеатру.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: афиша

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