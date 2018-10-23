У Харкові міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs відкриється «Днем перемоги» Сергія Лозниці

24 жовтня в 18:00 у Fabrika.space у Харкові в рамках Тижнів Німеччини відкриється Другий міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs. За п'ять днів тут покажуть 18 повнометражних документальних і художніх фільмів, в тому числі — учасників Берлінале, володарів Пальмової гілки Каннського кінофестивалю, претендента на майбутній «Оскар» та інші фільми України, Німеччини, США, Ізраїлю, Росії, Польщі, Великої Британії: 4 — харківських та 8 українських прем'єр. Також відбудуться ретроспективні покази, майстер-класи, круглі столи та лекції, а крім того — пітчинг кінопроектів і другий фестиваль короткометражного незалежного українського кіно «Бардак». Насичена міжнародна програма та велика кількість гостей роблять Kharkiv MeetDocs найбільшим кінофестивалем Східної України.

Гостями фестивалю, організованого громадською організацією Media Frontline e.V. за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt) у Харкові, стануть відомі кінематографісти України та світу: документаліст Сергій Буковський, сценаристка й драматургиня Наталія Ворожбит, режисери Ґеорґ Жено, Фелікс Крігсхайм, Нільс Бьокамп, монтажер і редактор Зубін Сетна з Німеччини, генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич, продюсерка кіно й телебачення Анна Паленчук. Вони проведуть зустрічі з глядачами, представлять свої фільми, розкажуть про секрети майстерності на відкритих майстер-класах.

Поради професіоналів надзвичайно важливі для молодих кінематографістів. Адже в цьому році в рамках Kharkiv MeetDocs відбудуться відразу два конкурси. Перший — пітчинг кінопроектів. Для участі в цьому конкурсі автори ідей і проектів документальних фільмів на гострі соціальні та політичні теми надсилали свої роботи організаторам. З-поміж надісланих для участі в фінальній стадії було відібрано 12 проектів. Їх оцінюватиме журі пітчингу, до якого увійшли:

Наталія Ворожбит — українська драматургиня, режисерка, сценаристка, кураторка фестивалів.

Сергій Буковський — український кінорежисер, автор десятків документальних та ігрових кіно- і телефільмів.

Зоя Алфьорова — докторка мистецтвознавства, професорка/декан факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури, професорка кафедри теорії культури та філософії науки.

Анна Паленчук — продюсерка кіно й телебачення, сценаристка, засновниця кінокомпаній «435 FILMS» та «Maq Entertainment».

Ще до пітчингу, 25-27 жовтня, пройде триденний воркшоп для учасників-фіналістів, на якому режисери Нільс Бьокамп і Фелікс Крігсхайм, монтажер і редактор Зубін Сетна (всі — Німеччина), а також генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич навчать учасників правильно пітчінгувати за міжнародними стандартами.

«У цьому році, як і в минулому, на фестивалі буде багато зарубіжних гостей. І це важливо не лише для нових знайомств і культурного обміну. Ми хочемо, щоб українські автори вміли не тільки створювати класні ідеї та фільми, але й знаходити для них фінансування, — вважає директорка Kharkiv MeetDocs EUFF Євгенія Крігсхайм. — На заході, в тому числі в Німеччині, пітчинг — звичайний етап виробничого процесу, а в нас цього ніде до пуття не вчать. Майстер-класи німецьких фахівців, я впевнена, допоможуть молодим кінематографістам у майбутньому. А це означає, що на нас чекає ще більше хороших фільмів».

У неділю 28 жовтня о 15:00 в Сірому залі Fabrika.space учасники представлять свої проекти суддям, а ті визначать найкращий. Побачити цю презентацію може кожен, хто забажає. Переможця визначать у той же день. Він отримає професійну камеру Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K під час закриття фестивалю.

Другий конкурс у рамках Kharkiv MeetDocs — фестиваль короткометражного незалежного українського кіно «Бардак», який відбудеться в Харкові вдруге. У 2018 році — це 36 фільмів різних жанрів із Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя. У «Бардаку» беруть участь короткометражні роботи до 40 хвилин, зняті без участі студій: анімаційні ролики, комедії, музичні кліпи, мюзикли, документальні та драматичні роботи.

«Ми хочемо показати глядачам різноманітність українського кінематографа, який може існувати незалежно від держави, підтриманий силами ентузіастів. І ця різноманітність може здивувати будь-кого — багато хто навіть не підозрюють, яким може бути українське кіно, — розповідає організатор «Бардака» Антон Фролов. — А бути частиною такого великого фестивалю як Kharkiv MeetDocs — це нові можливості для нас. Крім того, перетин аудиторій йде на користь усім, особливо самим глядачам».

Переможця обирають глядачі голосуванням, найкращий фільм отримає «Стакан» — головний приз «Бардака». А журі фестивалю вручить призи в номінаціях «Художній фільм» і «Документальний фільм». Усі призи вручатимуть на церемонії закриття Kharkiv MeetDocs.

Вхід на всі покази «Бардака», які пройдуть в Fabrika.space — вільний. А відкриється «Бардак» 25 жовтня о 19:00 спеціальним показом фільму «Хто вкрав Banksy» — історії про те, як одна людина спробувала привласнити стіну на кордоні Ізраїлю та Палестини, на якій британський художник зробив графіті. Після показу відбудеться обговорення картини з мистецтвознавцями. Квитки на цю подію можна купити купити або виграти — дистриб'юторська компанія Kinove та журнал про кіно Cineast розігрують 60 квитків (подробиці — на Facebook-сторінці Kharkiv MeetDocs).

Розпочнеться Kharkiv MeetDocs 24 жовтня о 16:00 відкритою прес-конференцією, де всі бажаючі зможуть поставити запитання організаторам фестивалю та режисерам фільмів. Після короткого привітання директорки фестивалю Євгенії Крігсхайм і генерального консула Німеччини в Харкові Вольфганга Мессінгера глядачів порадують українською фестивальною прем'єрою, новою картиною відомого документаліста, учасника і лауреата багатьох фестивалів Сергія Лозниці «День перемоги». Побачити картину на відкритті зможуть лише власники запрошень, а на показ в суботу 27 жовтня о 18:00 у «IMAX Планета Кіно» можна купити квиток.

Фестиваль пройде 24—28 жовтня в «Планета Кіно» і «Fabrika.Space». Докладну програму можна вивчити на сайті кінофестивалю Kharkiv MeetDocs. Купити квитки на покази в «IMAX Планета Кіно» можна на сайті кінотеатру.

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