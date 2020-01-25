У Харкові відкрилася безкоштовна виставка всесвітньо відомого художника (ВІДЕО)

“З університетом у серці”. У харківській художній галереї імені Генріха Семирадського відкрилася безкоштовна виставка всесвітньо відомого художника Віктора Ковтуна

Віктор Ковтун, народний художник України

Виставка ця має 40 робіт. Університет в обличчях, університет пейзажу, класики університету, нобелівські лауреати, почесні доктора, професора.

Почесний громадянин Харківської області Віктор Ковтун народився на Чернігівщині. До Харкова ж приїхав здобувати вищу освіту. Наразі твори художника представлені в музеях, галереях і приватних колекціях по всьому світу, запевняє товариш митця.

Микола Тітов, відвідувач виставки

Я два роки тому був з ним в одній делегації в Китаї. За ним ходили шанувальники. Навіть в Китаї він широковідомий.

Ректор Каразінського університету Віль Бакіров розповідає, що виставка є подарунком художника до 215-річчя вишу.

Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Виставка називається “З університетом в серці”. Це дійсно так, тому що Віктор Іванович у себе в серці носить наш університет. Там висить портрет професора Хворостова, заслуженого лікаря України. І, як на мене, ну це просто дивовижна робота.

Євген Хворостов – доктор медичних наук, відомий в Україні та за її межами як фахівець у галузі хірургії. Зізнається: побачити портрет, що був намальований до його 80-річчя, не очікував.

Євген Хворостов, доктор медичних наук, хірург

Я не знал об этом, что будет моя здесь… Лицо мое будет здесь показано и прочее, и прочее.

Руслана Богдан, кореспондентка

Співпраця університету і митця триває вже 25 років. За цей час створено понад сотні картин, які відображають різні сфери життя вишу. У роботах Віктора Ковтуна зображені історичні події та визначні постаті навчального закладу. Зокрема, вчені, педагоги, архітектори, митці, його друзі та меценати.

Юрій Безхутрий, декан філологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Хочу сказати, що мене вражає і багатство стилів. Ти відчуваєш, ну як би, справді присутність того, що бачиш.

Відвідати виставку в художній галереї імені Генріха Семирадського можна до сьомого лютого з вівторка по суботу. Вхід вільний.

Источник: objectiv.tv

Автор: Руслана Богдан

Новости портала «Весь Харьков»