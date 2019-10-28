У Харкові відкрилася виставка картин етнічних німців

До 31 жовтня у галереї «Бузок» можна переглянути виставку «Зустріч поколінь» (“Treffen der Generationen”), що проходить в рамках Тижнів Німеччини в Україні.

У відкритті вернісажу також взяли участь Почесний консул ФРН в м. Харкові Тетяна Гавриш, президент Асоціації німців України Ангеліна Шардт, голова Харківського обласного товариства німців «Wiedergeburt» Андрій Фукс.

Голова обласної ради подякував за проведену роботу організаторам виставки, яка є важливою подією в культурному житті регіону і стала прекрасним подарунком усім цінителям образотворчого мистецтва.

«Виставка надає можливість нам не тільки побачити мистецтво талановитих людей, знов згадати та переосмислити, вже на тлі викликів сьогодення, сторінки непростої історії двох народів України та Німеччини. Ми бачимо живі почуття та емоції людей, крізь картини, які вони створили. Місія творчих особистостей – об’єднувати людей через живопис, поезію, музику, знаходити виразні образи, творчу мову, зрозумілі та близькі кожному з нас», – зазначив Сергій Чернов.

Експозиція, що складається з 87 картин, з успіхом демонструвалася у Німеччині, Литві, а також в низці міст України – Києві, Одесі, Донецьку, Запоріжжі, Львові тощо. До уваги відвідувачів представлено роботи заслужених художників України Гаррі Руффа та Віктора Семернева, лауреата Шевченківської премії Галини Невінчаної, члена Спілки письменників України Євгенія Карпенка (Фаст), Олени Ермантраут та інших художників проекту «Зустріч поколінь».

За словами Тетяни Гавриш, у той час, коли політика роз’єднує людей, культурні заходи навпаки зближають, відкриваючи нові горизонти для спілкування, обміну думками, тому Почесне консульство намагається якомога частіше долучатися до подібних проєктів.

Довідково:

Захід відбувся завдяки унікальному проекту «Зустріч поколінь» (2006-2019 рр.), семінарам-пленерам та експедиціям німецьких художників України за фінансової підтримки Федерального Міністерства внутрішніх справ і регіонального розвитку Німеччини через Благодійний фонд «Товариство розвитку».

Источник: oblrada.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»