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У Харкові відкрилися ялинкові базари: ціни

У Харкові відкрилися ялинкові базари: ціни

На сьогоднішній день зареєстровано 33 таких майданчики, зокрема у Шевченківському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському, Основ’янському, Холодногірському та Індустріальному районах міста. Також продаж ялинок здійснюється на території деяких ринків міста – Сумському, Новосалтівському, Кінному, «Промінь» та інні. повідомляють у міськраді

Вартість ялинок стартує в середньому від 200 грн залежно від розміру. Максимальний цінник на ялинковому базарі – 1500 грн. Невеликі композиції з гілок на підставці коштують від 150 грн.

В спеціалізованих відділах новорічних товарів у гіпермаркетах в наявності є штучні ялинки. Ціни на них залежать від розміру, виду, країни-виробника та інших характеристик. До прикладу, ялинка зелена лита заввишки 120 см коштує 1500 грн, ялинка європейська зелена засніжена 190 см – 2100 грн, ялинка смерека зелена 210 см – 5350 грн.

Агентство Телевидения Новости

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