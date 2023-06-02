У Харкові у Немишлянському районі відсвяткували День захисту дітей

Розважальна програма до Дня захисту дітей «Місто дитячих мрій» пройшла 1 червня, у Немишлянському районі.Зі святом харків’ян привітав міський голова Ігор Терехов.

«Я дуже радий, що ми разом відзначаємо це свято. Під час війни воно набуло зовсім іншої ваги та сенсу. Ти розумієш, наскільки щасливий, коли діти поряд з тобою, коли вони радіють життю і посміхаються. Я бажаю всім якнайшвидшої перемоги та миру, щоб наступний День захисту дітей ми зустрічали вже не в укриттях, а на вулицях українського Харкова!» – зазначив Ігор Терехов.

У рамках свята для дітей організували танцювальний марафон, а також їх розважали аніматори.

Агентство Телевидения Новости