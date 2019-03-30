У харьковчан остались последние перед нерестовым запретом выходные, чтобы нормально половить рыбу

С 1 апреля вступает в силу нерестовый запрет.

Приказом Управления Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области №38 от 5 марта, запрет будет действовать с 1 апреля до 10 июня на водохранилищах, до 21 мая – на реках, в коренных водах, до 30 июня в притоках реках. Ловить раков запрещено до 30 июня и с 20 августа по 30 сентября.

Любительская рыбалка на время запрета разрешена на поплавочную удочку или на “донку” с одним крючком или спиннингом с берега.

Отметим, что синоптики прогнозируют в субботу, 30 марта, температуру воздуха от +2 утром и вечером до +10 днем, давление 749-752 мм рт.ст., облачность и ветер 2,5 – 4,2 м/с. В воскресенье, 31 марта – от +6 утром до +14 днем, давление 749-751 мм, ветер 2,5-3,7 м/с, пасмурность с прояснениями к вечеру.

Согласно прогнозам лова рыбы, в эти дни карась будет клевать вяло. Окунь. плотва и красноперка – с переменным клевом.

Напомним также, что самая лучшая наживка в эти дни на мирную рыбу – хлеб, тесто с резкими ароматическими добавками и мастырка с опарышами. Самая надежная насадка – “бутерброд”. Прикормка должна соответствовать в целом по компонентам насадке. Щука клюет вяло, как и лещ.

С учетом того, что вода плохо прогрета, рыбалку на такую мирную рыбу, как карась, в этот период эффективнее начинать не с утра, а с 10-11 часов и до 16.

Ловля крупного карася, весна 2019.

Как сообщалось ранее, на Харьковщине задержаны браконьеры. Рекордсменами оказались подводные охотники, которые выловили 28 кг рыбы, превысив допустимую норму любительского лова.

До этого журналисты вместе с рыбоохранным патрулем поймали браконьера (фоторепортаж). Мужчина приехал электричкой к реке Оскол и сетями ловил рыбу.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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