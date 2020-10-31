У жены Петросяна есть молодой любовник, а старичка она охмурила по расчету: бывшая подруга открыла тайну Брухуновой

Женщина, которая не захотела называть свое имя, поделилась с журналистами одного из онлайн изданий очень пикантными подробностями личной жизни Татьяны Брухуновой, которая увела Петросяна от Елены Степаненко и родила 75-летнему мужу сына.

Эта женщина назвалась бывшей подругой Брухуновой. Но с того времени, как та вышла замуж за долларового миллионера Петросяна, порвала все отношения с бывшим окружением и даже не здоровается с бывшими подругами.

Татьяна Брухунова

Ну в отместку одна и решила выдать пару-тройку тайн скромницы Брухуновой.

Например то, что Петросян – не первый старичок, которого пробовала охмурить и женить на себе Татьяна. Когда ей исполнилось 18 лет она нашла себе подработку в команде Петросяна. И положила глаз на его личного директора, 73-летнего Юрия Яковлевича Диктовича. Тот был большой любитель женских прелестей, и быстро завел с Брухуновой интрижку, а чтобы она всегда была рядом, взял ее в личные помощницы.

Брухунова

Но время шло, а Диктович бросать жену не собирался и в 2012 году Татьяна переключилась на Петросяна, который жил с Степаненко и не думал ее бросать.

Петросян и Степаненко отлично себе жили

Диктович так обиделся на бывшую любовницу, что умер от сердечного приступа. Татьяна так рыдала на похоронах, что Петросян расчувствовался и назначил ее на место покойного в приличным увеличением зарплаты.

А Брухунова сразу же всерьез взялась за Евгения Вагановича, пока таки не затащила его в постель, добилась развода и женитьбы на себе.

За время замужества она стала владелицей имущества и финансов на $280 млн и родила наследника на остальное несметное богатство Петросяна, которое включает и нефтяные скважины, и золотые, и алмазные рудники, и немаленькую недвижимость по Испаниям и Америкам.

Наследник Петросяна

Но самое интересное даже не то. А что последние 6-7 лет у Брухуновой был и есть тайный любовник. Это неженатый мужчина ее возраста, с которым замужняя женщина и теперь время от времени встречается. Бывшая подруга заявила, что наверняка ждут не дождутся, пока Татьяна станет вдовой…

Где тут правда, сложно сказать, но как говорится дыма без огня не бывает. Все это подтвердил и куплетист Михаил Вашуков, который был свидетелем всех стараний цепкой Танечки найти себе состоятельного, но очень пожилого мужа.

Источник: 1 Минута