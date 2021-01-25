У Насти Каменских умер отец: “Спасибо, что ты был моим папой”

Каждое утро героиня нашей сегодняшней статьи радует поклонников вдохновляющими постами, однако на этот раз в Инстаграме Насти Каменских появилась совсем не радостная публикация.

Так, артистка выставила трогательное видео с папой, на котором они встречают 2021 год и Алексей Иосифович делится своими пожеланиями знаменитой дочери:

"Тебе я желаю быть любимой".

Настя Каменских с родителями

Исходя из подписи к этому ролику, сегодня мужчины не стало:

"Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!", — написала Настя.

Тесть Потапа был уже немолод — этой весной ему должно было исполниться 82. В молодые годы Алексей Жмур (девичья фамилия Каменских) возглавлял волейбольную команду "Динамо", а позже подался в творчество и стал концертным директором народного хора имени Г. Г. Веревки. Там же он и познакомился со своей будущей супругой и мамой Насти Лидией, она пела в хоре.

Архивное фото Насти Каменских с родителями

Стоит отметить, что в Insta-stories Каменских до последнего не подавала никаких признаков того, что их семья переживает непростой период. Звезда без преувеличений держится очень мужественно, а поддерживают ее в этом любимый муж Алексей Потапенко и огромная армия фанатов.

Источник: 1 Минута