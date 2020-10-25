Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:52
Просмотров: 72

У Павла Прилучного будет дочка: Мирослава Карпович из “Папиных дочек” поделилась счастливой новостью

У Павла Прилучного будет дочка: Мирослава Карпович из “Папиных дочек” поделилась счастливой новостью

Поклонники заметили, что Мирослава давно не публикует фото в обтягивающей одежде. Это говорит о том, что ее когда-то тонкая талия уже начала округляться, и совсем скоро Мирослава и вовсе будет появляться на публике с огромным пузом. Павел Прилучный никак не комментирует беременность своей вероятной любовницы, но когда его экс-супруга Агата забеременела, они тоже не сразу рассказали об этом публике.

По лицу Мирославы из “Папиных дочек” видно, что она значительно набрала в весе и изменилась в чертах

У Павла Прилучного будет дочка: Мирослава Карпович из “Папиных дочек” поделилась счастливой новостью
Мирослава Карпович беременна

На ранних сроках это говорит о том, что у пары будет девочка. Сама актриса в блоге решила вспомнить о словах своей матери, и это не просто так.

“Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое. Остальное — это показуха”, — пишет Карпович. Она не раз высказывалась, что главная ценность для нее — это взаимоотношения и семья. О беременности свидетельствует и новый образ Мирославы — она обрезала волосы.

У Павла Прилучного будет дочка: Мирослава Карпович из “Папиных дочек” поделилась счастливой новостью
Мирослава Карпович беременна

Теперь поклонникам остается только ждать официального заявления пары. Но Прилучный не спешит делать предложение. Возможно, он еще не отошел от брака с Агатой Муцениеце, а возможно беременность любовницы вовсе ему не нужна, и он греет мысль вернуться к экс-супруге.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 