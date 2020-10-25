У Павла Прилучного будет дочка: Мирослава Карпович из “Папиных дочек” поделилась счастливой новостью

Поклонники заметили, что Мирослава давно не публикует фото в обтягивающей одежде. Это говорит о том, что ее когда-то тонкая талия уже начала округляться, и совсем скоро Мирослава и вовсе будет появляться на публике с огромным пузом. Павел Прилучный никак не комментирует беременность своей вероятной любовницы, но когда его экс-супруга Агата забеременела, они тоже не сразу рассказали об этом публике.

По лицу Мирославы из “Папиных дочек” видно, что она значительно набрала в весе и изменилась в чертах

Мирослава Карпович беременна

На ранних сроках это говорит о том, что у пары будет девочка. Сама актриса в блоге решила вспомнить о словах своей матери, и это не просто так.

“Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое. Остальное — это показуха”, — пишет Карпович. Она не раз высказывалась, что главная ценность для нее — это взаимоотношения и семья. О беременности свидетельствует и новый образ Мирославы — она обрезала волосы.

Мирослава Карпович беременна

Теперь поклонникам остается только ждать официального заявления пары. Но Прилучный не спешит делать предложение. Возможно, он еще не отошел от брака с Агатой Муцениеце, а возможно беременность любовницы вовсе ему не нужна, и он греет мысль вернуться к экс-супруге.

Источник: 1 Минута