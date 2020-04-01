У РФ заборонять людям одружуватися і розлучатися до кінця карантину

У випадках неможливості зміни дати, подію будуть проводити лише в присутності вступаючих в шлюб

Міністерство юстиції РФ запропонувало заборонити реєстрацію і розірвання шлюбів до кінця карантину через коронавірус, щоб запобігти скупченню людей. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

"У зв'язку зі сформованою несприятливою обстановкою, пов'язаною з поширенням коронавірусної інфекції, Мін'юст Росії направив на адресу вищих посадових осіб суб'єктів Російської Федерації (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації) пропозиції щодо тимчасового призупинення державної реєстрації укладення і розірвання шлюбів на території суб'єктів Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пропонують перенести заплановане торжество на термін після 1 червня 2020 року.

"У виняткових випадках при неможливості зміни дати державної реєстрації слід проводити лише в присутності вступаючих в шлюб осіб, не допускаючи запрошених", - додали в Мін'юсті.

Нагадаємо, за останню добу в Російській Федерації підтверджено 500 нових випадків коронавірусу в 24 регіонах, всього 2 337 випадків COVID-19 в 73 регіонах, з них за весь період зафіксовано 17 летальних випадків.

Источник: zik.ua/

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