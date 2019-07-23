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У Telegramі з’явився бот для безкоштовного обміну книжками

У Telegramі з’явився бот для безкоштовного обміну книжками

З’явився Telegram-сервіс із безкоштовного обміну друкованими книжками між українськими читачами – Bookcrossing.

Сервіс складається із каналу, який містить каталог книжок, і бота, який приймає книжки з фото, пише Читомо.

«Маєш круті прочитані книжки і хочеш поділитися ними? Або хочеш безкоштовно взяти почитати щось новеньке? Приєднуйся: t.me/bookcrossing_ua. Публікуємо щотижня мінімум 15 нових книг, які можна безкоштовно забрати», – повідомляють у каналі.

Зараз у сервісі понад 1000 підписників, а також чимало книг російських і українських видавництв, зокрема є і нещодавно опубліковані.

Книги, що зараз шукають нового власника, опубліковані під хештегом #bookcrossing_вільна. Якщо книжка сподобалася, можна перейти у безпосередній діалог із власником і вирішити, як її забрати.

Також можна позичити книжку для тимчасового читання, скориставшись хештегом #bookcrossing_зповерненням.

За спробу продажу тут банять.

Источник: litgazeta.com.ua

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Темы: Telegram, книги

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