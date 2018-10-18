Учасники Канн, Берлінале та Оскара: Kharkiv MeetDocs-2018 оголосив програму

Другий міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив програму: 18 повнометражних документальних і художніх фільмів, у тому числі — учасники Берлінале, володарі Пальмової гілки Каннського кінофестивалю, претендент на майбутній «Оскар» та інші фільми України, Німеччини, США, Ізраїлю, Росії, Польщі, Великої Британії: 4 – харківських та 8 українських прем'єр.

Окремим блоком відбудуться покази другого фестивалю короткометражного незалежного українського кіно «Бардак» — 36 картин із Києва, Харкова, Львова та інших міст. Крім того, у рамках Kharkiv MeetDocs пройдуть майстер-класи, круглі столи, ретроспектива Фелікса Соболєва та пітчинг проектів, найкращий з яких, за рішенням журі, отримає професійну камеру Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K.

Фестиваль стартує в середу 24 жовтня о 18:00 у Fabrika.space фільмом-відкриттям — українською фестивальною прем'єрою, новою картиною відомого документаліста, учасника й лауреата багатьох фестивалів Сергія Лозниці «День перемоги». Її вперше показали на Берлінале-2018, де фільм зібрав безліч позитивних відгуків європейських критиків і став приводом для роздратованих повідомлень у російських ЗМІ. У «Дні перемоги» Лозниця показує різношерсту публіку, яка збирається в берлінському Трептов-парку на 9 травня: радянських емігрантів, російських громадян у відрядженні та байкерів з «Нічних вовків». Як завжди, режисер не робить ніяких висновків, просто фіксуючи те, що відбувається. Комусь побачене видасться зворушливим, а комусь — смішним і жалюгідним, вважають критики. Побачити картину на відкритті зможуть лише власники запрошень, а на показ у суботу 27 жовтня о 18:00 у «IMAX Планета Кіно» можна купити квиток.

У 2018 році Kharkiv MeetDocs, який проводять Громадська організація Media Frontline e.V. за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt), змінив формат — у новій секції Meet Non-Docs глядачі можуть побачити і художні фільми. «Ми з самого початку розуміли, що все найцікавіше та найважливіше про Україну, особливо про східні області, робиться в документальному жанрі. Але за останній рік з'явилися надзвичайно цікаві художні роботи, тому ми вирішили не обмежувати ні себе, ні глядача, та створили нову секцію Non-Docs — не-документальних фільмів, — пояснює директорка фестивалю Євгенія Крігсхайм. — Крім того, таким чином у нас є можливість показати один з найкращих європейських фільмів цього року — «Холодну війну» Павела Павліковського».

Новий фільм польського режисера обіцяє стати одним з найцікавіших показів фестивалю. У своєму попередньому фільмі «Іда» Павліковський занурював глядача в зворушливе чорно-біле минуле, та й у цьому продовжує традицію — головні герої романтичної картини зустрічаються після війни та продовжують стикатися протягом довгих років у різних місцях по всій Європі. Фірмовий стиль режисера, талановита гра акторів, незвичний антураж не залишили вибору Каннському журі — фільм отримав Пальмову гілку за найкращу режисуру. А трохи пізніше — був висунутий від Польщі на участь у майбутньому «Оскарі» в номінації «кращий фільм іноземною мовою». «Іда» в цій номінації виграла зовсім недавно, в 2015 році, тому другу перемогу Павліковському ніхто не береться пророкувати. Проте, до шорт-листа картина цілком може потрапити. Показ на фестивалі в неділю 28 жовтня о 16:00 в «IMAX Планета Кіно» стане харківською прем'єрою «Холодної війни».

Ще одним художнім фільмом стане «Донбас» вже згаданого Сергія Лозниці. У цьому фільмі продуктивний режисер розповідає реальні історії з окупованих територій, зіграні акторами. Матеріали для роликів Лозниця знаходив на YouTube та вправно переводив їх у художню форму. Прем'єра картини відбулася на міжнародному Каннському кінофестивалі в програмі «Особливий погляд», і за цю роботу автор отримав приз програми «найкращому режисерові». Побачити «Донбас» у Харкові можна в п'ятницю 26 жовтня о 21:00 у «IMAX Планета Кіно».

Також важливою подією стане показ документального фільму «Міф», який зняли Леонід Кантер та Іван Ясній. Картина розповідає про українського оперного співака Василя Сліпака, який працював у Паризькій національній опері та пішов добровольцем в АТО, де й загинув у бою. Фільм знімався на Сході України, у Львові, Києві, Парижі, в тому числі — на позиціях батальйону, де служив «Міф». З екрану про Сліпака розповідають друзі, рідні, колеги й товариші по службі. Покажуть «Міф» у суботу 27 жовтня о 18:00 в «IMAX Планета Кіно». Ще однією картиною про війну на Донбасі та її наслідки стала «Ампутація» Лідії Стародубцевої та Ігоря Померанцева. Фільм присвячений бійцям, які втратили на війні кінцівки. При цьому в картині знайшлося місце для поезії, живопису та роздумів про прекрасне. Для харків'ян цей фільм особливо цікавий: Лідія Стародубцева — відома в місті журналістка, історикиня культури, докторка філософських наук. Вона завідує кафедрою медіакомунікацій у ХНУ імені Каразіна, тож її випускники сьогодні самі знімають документальне кіно.

Також у програмі — німецький міні-серіал Фелікса Крігсхайма, Джеррі Ротвелла та Стефано Строккі «1968mm» про події 1968 року по всьому світові, американське дослідження жадоби володіння статусними речами в стрічці Лорена Гріна «Покоління Багатство», вивчення китайських таборів, де примусово лікують залежність від інтернету в американсько-ізраїльському проекті Хілли Медалії та Шоши Шлам «Веб-наркомани».

Фільмом закриття Kharkiv MeetDocs буде «Веаюфром» Дмитра Лавриненка. За словами організаторів, фільм харківського режисера про героя-харків'янина складе достойну конкуренцію найсильнішим прем'єрам цього року у боротьбі за симпатії глядачів. У програмі фестивалю — ще багато українських і зарубіжних картин, ретроспектива Фелікса Соболєва та Сергія Буковського, лекції та майстер-класи та анонсований раніше пітчинг кінопроектів.

Фестиваль пройде 24-28 жовтня в «IMAX Планета Кіно» і «Fabrika.Space». Докладну програму можна вивчити на сайті кінофестивалю Kharkiv MeetDocs. Купити квитки на покази в «IMAX Планета Кіно» можна з 20 жовтня на сайті кінотеатру. Умови входу на кожен з майстер-класів можна дізнатися на його сторінці на сайті фестивалю, в розділі MeetFilmIndustry.

Організатори фестивалю: Громадська організація Media Frontline e.V. За підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt)

Партнери фестивалю: IMAX Планета Кіно, PR-аґенція «Bagels & Letters»

Ресурси фестивалю: Офіційний сайт, Сторінка в Facebook, Сторінка в Instagram

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