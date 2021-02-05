Участница украинского шоу перекачала себе скулы и губы: неужели это красота?

Украинская блогерша, участница реалити "Від пацанки до панянки" Настя Покрищук поразила пользователей сети лицом после пластических операций

Если фантазия на шутки и чудаковатые поступки решила себя исчерпать, то Настя, не теряя уверенности в себе, решила мир заставить говорить о себе с помощью крайне раздутых частей тела. При чем пластика в данном случае пошла ли на пользу? Непонятно!

Тридцатилетняя участница реалити шоу и блогерша, которая активно развивает свой профиль в Инстаграм, решила быть похожей на куклу. Для этого она сделала несколько хирургических вмешательств.

Анастасия Покрищук до пластики и после

Изначально о пластических операциях Анастасия задумалась еще пять лет назад, когда девушек только исполнилось 26. Причиной стал буллинг — ее дразнили друзья и одноклассники, вследствие чего она чувствовала себя "уродом".

Анастасия Покрищук

"Я смотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу. Просто обожаю колоть морду", – рассказывала девушка в интервью изданию KP.UA

Как признается Анастасия Покрищук, на один укол в губы она потратила 100 евро, а их было больше десяти. Со скулами было сложнее — там и импланты, и жидкость увеличивающая, и операция по вставке имплантов по приблизительным подсчетам обошлась "пацанке" в более чем 1000 евро на момент проведения операции.

Несмотря на то, что фанаты девушки не оценили ее новую внешность, и назвали ее "страшилкой", самой Анастасии Покрищук нравится ее новое амплуа.

Анастасия Покрищук

А как вы оцениваете ее имидж и довольно не типичную, искусственно созданную внешность?

Источник: 1 Минута