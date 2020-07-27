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Участники «Мотопробега Единства» приехали в Харьков

Участники «Мотопробега Единства» приехали в Харьков

«Мотопробег Единства» добрался в Харьковскую область. Байкеры привезли Государственный флаг Украины и крымскотатарский флаг на гору Сечь в Дергачевском районе.

«Мотопробег Единства» проходит уже в четвертый раз. Участники стартуют из Ужгорода и, проезжая всю страну, завершают поездку на острове Хортица. В Харьковскую область байкеры добрались за неделю.

«Мы в этом мотопробеге хотим объединить Украину, сшиваем ее, проезжая по всем регионам. В Крыму, на Чонгаре, передадим крымскотатарский флаг - так же делали и в прошлом году», - рассказал участник «Мотопробега Единства» Аркадий Пронь.

Ядро пробега составляют около 40 байкеров - они проезжают весь путь целиком, кроме того, в каждом регионе присоединяются местные мотоциклисты - иногда по 200-300 участников, некоторые из них проезжают несколько областей.

Также байкеры побывали на площади Свободы в Харькове. Соответствующие фотографии опубликовали в социальных сетях.


Агентство Телевидения Новости

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