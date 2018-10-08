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Учёные выяснили, как 3-дневные выходные повлияют на продуктивность

Учёные выяснили, как 3-дневные выходные повлияют на продуктивность

Исследователи из Оксфордского университета установили, что четырёхдневная рабочая неделя может сделать людей счастливее и повысить продуктивность. Такой режим позволяет работникам тратить меньше времени на прокрастинацию, поэтому они успевают выполнить больше нужных дел, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Вряд ли найдётся много людей, которые откажутся от возможности меньше работать и больше отдыхать. А теперь на стороне любителей отдыха выступили и учёные. Согласно новому исследованию, проведённому Saïd Business School (бизнес-школа Оксфордского университета), четырёхдневная рабочая неделя повышает производительность и уровень жизни работников.

Исследование длилось полгода, и в нём приняло участие пять тысяч работников кол-центров. Выяснилось, что те, кто отдыхал три дня в неделю, были позитивнее, делали больше звонков, да и качество этих звонков было выше, сообщает The Telegraph.

По мнению учёных, трёхдневные выходные позволяют людям обрести баланс между работой и личной жизнью. В результате работники перестают тратить время на попытки успеть всё и сразу и трудятся более продуктивно. В конечном счёте это полностью компенсирует возможное снижение производительности за счёт более короткой рабочей недели.

Источник: http://aspekty.net

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Темы: работа

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