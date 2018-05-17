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Ученый определил, кто умрет в финале "Игры престолов"

Ученый определил, кто умрет в финале Игры престолов

Американский ИТ-специалист Тейлор Ларкин разработал алгоритм, с помощью которого определил, кто из персонажей"Игры престолов" погибнет в финале телесериала.

Ларкин исследовал более две тысячи живых и мертвых персонажей серии романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, сообщает Maxim. Вниманию принимал возраст, пол, статус героев, случаи смерти среди близких родственников.

Результаты исследования показали, что наиболее вероятной является смерть Дейенерис Таргариен. Вероятность этого составляет 83,77%. На втором месте - Джейме Ланнистер (72,91%), третьим в списке стал Тирион Ланнистер (70,76%).

Кроме того, в зоне риска оказались такие герои "Игры престолов":

Бран Старк - 66,02%
Серсея Ланнистер - 60,39%
Джон Сноу - 58,99%
Еурон Грейджой - 54,95%
Санса Старк - 50,28%
Арья Старк - 49,04%
Джендри - 39,87%

Заключительный 8-й сезон "Игры престолов" выйдет на экраны в 2019-м. Он будет состоять из 6 эпизодов вместо 10. На еще один сезон продлили контракты звезд сериала: Питера Динклэйджа, Николая Костера-Вальдау, Лины Гиди, Эмилии Кларк и Кита Харингтона. Их гонорар за одну серию составит $ 500 тыс. - более 13 млн грн.

Источник: gazeta.ua

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