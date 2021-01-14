Уже не “маленька бджілка”: 10 фото Алины Гросу, которые доказывают — девочка выросла
Карьера Гросу была как качели — она то выстреливала новым хитом, то куда-то бесследно исчезала.
Однако те, кто хоть немного следит за ее творчеством, могут с уверенностью заявить — Гросу очень сильно изменилась со времен своих детских песенок про пчелку.
Сегодня мы покажем вам фото, которые еще раз докажут — Алина Гросу выросла, а вместе с ней выросли и ее песни
Теперь она поет не про маму, а про мужа, бывшего мужа, страсть и любовь. В общем, соответствует всем критериям современного шоу-бизнеса, чтобы нравится своей целевой аудитории.
В последнее время Алина вновь активно взялась за запись песен и гастроли. Между делом воспитанница Ирины Билык подогревает интерес к своей персоне обычным для современного мира способом – с помощью соцсетей.
А там у нее очень много красочных фото с фотосессий и подготовительных мероприятий.
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красеу"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
Алина Гросу выросла - фото певицы "во всей красе"
В Instagram Алина, которая давно выросла в роскошную диву, всегда максимально откровенна. Это касается как личной жизни (девушка держит фанатов в курсе всех перипетий), так и желания продемонстрировать свое тело.
Как и большинство современных звезд, Алина обожает дерзкие открытые наряды и многообещающие фото в купальных костюмах.
К слову, о купальниках — там есть на что посмотреть, ведь область декольте Алины довольно колоритная и манящая.
Источник: 1 Минута