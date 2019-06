Украинцы Freckled Sky выступили на Britain's Got Talent с Джеймсом Артуром для 9 миллионов зрителей

Украинцы попали в прямые эфиры Britain's Got Talent, но не в качестве конкурсантов, а как приглашенные звезды. Компанию Freckled Sky, известную интерактивными голографическими шоу, продюсеры пригласили создать перфоманс для выступления британской звезды Джеймса Артура — победителя 9 сезона британского The X Factor, автора двух платиновых альбомов, номинанта BRIT Awards и Teen Choice Awards. Премьера песни Falling like the stars перед аудиторией состоялась 29 мая в эфире британского канала ITV. А видеоклип песни только за первые сутки набрал более 1,5 миллионов просмотров. Шоу смотрели более 9 миллионов британцев.

“Наша цель — работать с артистами, которым интересно создавать что-то новое. С Джейсом было очень легко работать, потому что он молодой и амбициозный”, — делится впечатлениями после шоу соучредитель, продюсер Freckled Sky Владимир Сиганевич. По его словам, и сам Джеймс, и продюсер, судья шоу Britain's Got Talent Саймон Коуэлл были в восторге от перфоманса. В новом проекте украинцы использовали отработанные в течение нескольких лет методы и технологии. “Опыт накапливается, давние решения находят новое применение, а мы делаем то, что умеем лучше всего, но еще лучше”, — говорит продюсер Freckled Sky.

Для новой песни Джеймса Артура украинцы создали лирическую голографическую фэнтези-историю. Среди использованных методов: проекция на голографическую сетку, кинект, нестандартные режиссерские средства ввода артиста в перфоманс. “С Джеймсом мы провели только одну генеральную репетицию накануне съемок, — рассказывает Владимир Сиганевич. — Он сразу понял свою задачу и проникся создаваемой номером атмосферой”.

Компанию Freckled Sky (переводится как "Небо в веснушках") основали в Чикаго украинцы Владимир и Наталья Сиганевич и Екатерина Коробко. С самого начала они опирались на сотрудничество с компанией Front Pictures — лидером мультимедийных технологий в Украине. Позже к этому дуэту присоединилось режиссерское трио TRI. Direction.

В 2015 году выступлением Another World на шоу America's Got Talent Freckled Sky получили “Золотую кнопку” от судей и привлекли внимание миллионов зрителей по всему миру. С этого дня Freckled Sky стала одним из мировых лидеров в производстве интерактивных перфомансов и сделали шоу для выступления Pink на Brit Awards 2019, концертный тур для Полы Абдул, выступление для Lil Yachty, перфоманс на церемонии открытия расширенного Панамского канала, презентации для таких всемирно признанных брендов как Mercedes, BMW, Ferrari, Toyota, AT&T. Именно шоу украинцев для Pink побудило продюсера Syco Entertainment (Sony Music) Хэрриет Каддерфорд, ранее работавшую с Freckled Sky на America's Got Talent, пригласить их создать перфоманс для Джеймса Артура.

“На America's Got Talent у Freckled Sky было самое инновационное интерактивное проекционное выступление из тех, что мы видели за все время существования шоу. Эта водная проекция, которую они затем использовали в выступлении Pink, сломала границы, это было что-то невиданное на американском телевидении”, — говорит продюсер.

Хэрриет Каддерфорд предложила Freckled Sky выступить в качестве приглашенных звезд вместе с Джеймсом Артуром в прямом эфире Britain's Got Talent. “Новая песня Джеймса очень эмоциональная, и требует чего-то визуально невероятного, совсем не похожего на предыдущие выступления артиста, — объясняет продюсер. — Freckled Sky принадлежат к создателям самого прекрасного в мире контента, и пригласить их аккомпанировать выступлению Джеймса — очень естественное решение".

На создание перфоманса, который должен был стать и стал сюрпризом для аудитории Britain's Got Talent, оставалось очень мало времени, вдвое меньше, чем обычно требуется для такого проекта. Но украинцы смогли аккумулировать все усилия десятков людей по обе стороны Атлантического океана.

“Мы работаем большой командой, — рассказывает Владимир Сиганевич. — В США у нас — продюсерская группа, но все производство — в Украине. Наша уникальность еще и в том, что мы создали схему работы, которая позволяет работать дистанционно”.

Как и всегда, вместе с Freckled Sky над этим проектом работали режиссерская группа TRI. Direction и студия инновационных технологий Front Pictures. TRI. Direction — это Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко. Они создают концепты шоу, сценарии и воплощают постановку в Украине. Все трое работают режиссерами-постановщиками одних из самых самых рейтинговых тв-проектов: "Голос страны" и "Танцы со звездами". Также делают концертные шоу для Тины Кароль, "Время и Стекло", Потапа и Насти и The Hardkiss. За пределами страны они сотрудничали с Freckled Sky почти на всех проектах.

"Нам очень нравится такой подход: экспериментировать, искать новые материалы, поверхности, гаджеты. Этот поиск постоянный, — говорят TRI. Direction. — Оказывается, не все в мире придумано. И мы согласны с Freckled Sky, что за такими перфомансами — будущее. Отмечу, что они набирают популярность не только в мире, но и в Украине”.

Хореографом проекта стал победитель 4 сезона шоу "Танцуют все", основатель Kozar Dance Theatre Василий Козарь, а танцоров пригласили из Freedom-ballet — Игоря Кулешина и Марию Колосову.

Технологии будущего, весь цифровой видеоряд и проекции в проектах Freckled Sky — зона ответственности компании Front Pictures. Перфомансы для шоу-бизнеса в рамках сотрудничества с Freckled Sky или самостоятельные проекты такие как создание видеографики для выступления Джамалы на Евровидении — лишь часть их работы. Еще они создают вполне материальные вещи — купола и проекционные системы для полнокупольных кинотеатров. Одна из них установлена ​​в Киевском планетарии. А еще они разработали уникальную проекционную сферу 360° для музея науки и техники в Кванджу (Южная Корея).

“Мы постоянно работаем над технологиями, которые погружают в альтернативную реальность, — объясняет координатор проектов компании Ирина Животко. — Да, есть очки виртуальной реальности, но, по нашему мнению, это исключительно индивидуальный опыт. Нам интересно работать для больших групп зрителей, когда альтернативную реальность люди видят вместе”.

Возможность для украинских компаний работать на мировом рынке энтертеймента есть, потому что он огромный, и места хватит всем, уверена соучредитель Freckled Sky Екатерина Коробко: “Есть компании-новаторы, трендсеттеры, а есть и такие, которые делают быстро и дешево. Поэтому конкуренция большая, но рынок емкий”. Себя Freckled Sky относят к первым, потому что всегда хотят создавать что-то новое: “Мы придумываем что-то, делаем тест, видим, что работает, и воплощаем на свой риск, — рассказывает Владимир Сиганевич. — Так и становятся трандсеттерами — никто этого или так не делал , а ты рискуешь и побеждаешь”.

Есть у креативных украинцев мечта — создать интерактивное мультимедиа-шоу в Лас-Вегасе или на Бродвее, где друг с другом взаимодействуют актеры, проекции, свет, видео и даже работы. “Все со всем пересекается, полное взаимодействие, — объясняет Екатерина Коробко. — Но до этого еще далеко”.

Выступление Джеймса Артура на Britain's Got Talent

