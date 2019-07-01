Украинцы возглавили рейтинг самых красивых наций: названы главные критерии

Украинцы возглавили рейтинг самых красивых и сексуальных народов мира

Украина возглавила рейтинг самых красивых и сексуальных стран мира по версии туристической компании Big 7 Travel, которая провела опрос среди почти 500 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 34 лет по всему миру

В описании первого места из 50 возможных написано, что украинцы – самая красивая нация, так как именно из нашей страны происходит несравнимое множество моделей, актеров и знаменитых красавчиков-музыкантов.

«У украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто бы с этим не согласился? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей», - сообщает объединение.

В качестве примера украинских красавиц, журнали приводил Милу Кунис – знаменитую голливудскую актрису и модель, которая родилась в украинском городе Черновцы. При этом, россиянок журнал поставил аж на 33 место, несмотря на происхождение Ирины Шейк, Марии Шараповой и Натальи Водяновой.

«Россия ближе ко дну, чем можно было ожидать от страны, которая породила таких супермоделей, как Ирина Шейк и Наталья Водяновой. Мы обвиняем Путина», - коротко указано в сообщении.

На втором месте рейтинга красоты и сексуальности по странам попали датчане, за ними – филиппинцы, бризильцы, выходцы из Австралии, потом жители ЮАР, итальянцы, американцы и британцы. Замыкают первую десятку канадцы, среди которых Райан Гослинг, Райан Рейнольдс, Рейчел Макадамс и репер Дрейк.

Источник: ukrainianwall.com

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