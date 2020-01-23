Украинская актриса Ирма Витовская раскритиковала юмор «Квартал 95»

Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась о юморе студии «Квартал 95». Так, она заявила, что комикам следует развиваться и расти.

Кроме того, по ее словам «Квартал 95» должен изменить свой юмор. Об этом Витовская сообщила в интервью изданию «УП».

«Хотите, я вам правду скажу? Когда появился «Квартал-95», это еще 15 лет назад, кажется, я даже любила кое-что смотреть. Ну, прошло 15 лет. И все так же. Я, знаете, грешу — мы с мужем пересматриваем «Comedy Club» русский. И я могу сказать, что в ремесле это очень большой рост — Харламов 15 лет назад и сейчас. И девушки из «Comedy Woman». Я узнала, что они посещают актерские курсы постоянно, как в Голливуде артисты», — сказала актриса.

Витовская отметила, что комикам следует менять свой юмор.

«Надо менять свой опыт такой шароварный, примитивный, надо расти. У нас и так обыватель… его надо подтягивать, эту планку вкуса. Я не против развлекательного контента, не против ни «Квартала», ни «Дизеля». Но, ребята, растите! Я уже все знаю наперед. Я уже это видела вчера, позавчера, в том году», — добавила она.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»