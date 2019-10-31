Украинская опера-реквием Iyov вошла в Топ-10 современных опер мира

Опера Iyov — авторская музыка молодых композиторов.

8 ноября в Киеве состоится показ оперы-реквиема Iyov от музыкальной формации Nova Opera (на сцене большого зала кинотеатра «Киевская Русь»). В 2018 году эта опера вошла в Топ-10 современных опер мира по версии международного конкурса Music Theatre Now, в котором участвовали 436 спектаклей из 55 стран.

Об этом сказал режиссер Влад Троицкий. По его словам, опера Iyov — это авторская музыка молодых композиторов. Они смогли отойти от радикального современного композиторского мышления и сделали музыку более доступной неподготовленному слушателю. Как бы не упрощая сам материал, но добавив больше мелодизма.

«Собственно, после этого были еще два проекта на библейскую тему — «Ковчег» и «Вавилон», как некое переосмысление библейских ветхозаветных текстов. Но на самом деле история Иова оказалась наиболее убедительной ввиду разных обстоятельств, и этот спектакль вошел в десять лучших музыкальных спектаклей мира», — отметил режиссер.

Он сообщил, что впереди у оперы гастроли в Лондоне, Глазго, Мюнхене. Эта история будет продолжаться, оттачиваться, ведь не все читали Книгу Иова, не так много людей, которые читали Ветхий завет. Многие даже не подозревают, что данная история — одна из ключевых в Торе о взаимоотношениях с Богом.



Источник: Новости Ю

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