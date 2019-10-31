Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 53

Украинская опера-реквием Iyov вошла в Топ-10 современных опер мира

Украинская опера-реквием Iyov вошла в Топ-10 современных опер мира

Опера Iyov — авторская музыка молодых композиторов.

8 ноября в Киеве состоится показ оперы-реквиема Iyov от музыкальной формации Nova Opera (на сцене большого зала кинотеатра «Киевская Русь»). В 2018 году эта опера вошла в Топ-10 современных опер мира по версии международного конкурса Music Theatre Now, в котором участвовали 436 спектаклей из 55 стран.

Об этом сказал режиссер Влад Троицкий. По его словам, опера Iyov — это авторская музыка молодых композиторов. Они смогли отойти от радикального современного композиторского мышления и сделали музыку более доступной неподготовленному слушателю. Как бы не упрощая сам материал, но добавив больше мелодизма.

«Собственно, после этого были еще два проекта на библейскую тему — «Ковчег» и «Вавилон», как некое переосмысление библейских ветхозаветных текстов. Но на самом деле история Иова оказалась наиболее убедительной ввиду разных обстоятельств, и этот спектакль вошел в десять лучших музыкальных спектаклей мира», — отметил режиссер.

Он сообщил, что впереди у оперы гастроли в Лондоне, Глазго, Мюнхене. Эта история будет продолжаться, оттачиваться, ведь не все читали Книгу Иова, не так много людей, которые читали Ветхий завет. Многие даже не подозревают, что данная история — одна из ключевых в Торе о взаимоотношениях с Богом.


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ученые выяснили скорость, с которой мозг узнает песни
Сегодня 09:27    60
Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге
Сегодня 09:07    86
Жена Сергея Бабкина спела на его концерте
30.10.2019 10:17    194
Харківський оркестр запрошує дітей взяти участь у новому шоу
29.10.2019 18:10    113
Эпатажная Maruv анонсировала новый мистический альбом
28.10.2019 10:27    182
Оля Полякова поразила сеть откровенным фото
28.10.2019 00:37    1160
Рождественская комедия "Пусть идет снег": Netflix опубликовал первый романтический трейлер
25.10.2019 00:48    196
Guns N’Roses стали рекордсменами на YouTube (Видео)
17.10.2019 12:08    201
В Харькове выступят саксофонисты из Китая и Польши
12.10.2019 09:52    171
Действительно ли музыка помогает заснуть: исследование
11.10.2019 00:08    242
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 