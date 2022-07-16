Украинская певица Таисия Повалий выступает в россии и беларуси, как у себя дома: “Настоящая украинка”

Это ее выбор и ее жизнь. Таисия Повалий с сыном

Напомним, что сын певицы от первого брака Денис Повалий остро отреагировал на поведение матери. Сам он четко придерживается проукраинской позиции, а о матери говорит коротко:

Украинская телеведущая Катерина Осадчая в своем Инстаграм-сторис высказала зрителям полное непонимание поведения Таисии Повалий. Недавний концерт "бывшей" украинки в глубинке рф Муроме подтвердил догадки: Повалий "продалась".

Напомним, с 24 февраля Таисия Повалий не высказала публично свое отношение к войне против украинцев. Зато в апреле выступала в кремле, вместе со Стасом Михайловым исполнила песню на вручении премии Шансон-2022. А на 9 мая исполнила украинскую "Пісню про рушник", чем ещё больше разозлила публику. Зрители считают исполнение этой композиции на кремлевской сцене двойным плевком в спину украинским патриотам. Известная песня на слова Андрея Малышка рассказывает о матери, которая волнуется о судьбе сына и желает ему наилучшего. Особенно больно слушать и видеть Таисию Повалий тем матерям, которые потеряли своих сыновей на войне, защищая родную землю от оккупантов.

Сейчас же певица гастролирует по городам россии и беларуси вместе с Газмановым и Харатьяном, о чем свидетельствует видео из Витебска.

Катерина Осадчая осудила певицу:

Выступает в российских городах, как ни в чем не бывало

Певица, скорее всего, пытается сохранить свое положение в рф. Это и вызывает бурю эмоций у публики, ведь в Киеве осталась мать Таисии Повалий, а ее сыну пришлось вывезти свою семью в Испанию.

Из-за отсутствия комментариев самой Таисии Повалий по этому поводу мы можем только догадываться об истинных причинах "измены Родине".

Из-за близкого сотрудничества певицы с пропагандистскими деятелями культуры россии было предложено исключить Таисию Повалий из списка народных артистов Украины.

Источник: 1 Минута