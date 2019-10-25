Украинская певица вдруг решила стать прокурором, и вот ее первый месседж: "Посажу всех"

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно заявила о решении покинуть политику и вернуться на сцену, снова ищет приключений. На этот раз знаменитость решила поступить в Национальную академию прокуратуры Украины и стать прокурором, чтобы посадить всех преступников страны.

Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Facebook, где также раскритиковала мужчин у власти. Как отметила знаменитость, третье высшее образование ей не помешает.

"Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, сука, всех к чертям собачьим. У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудов. Кстати, третье высшее образование мне не помешает", - написала Приходько.

Поклонники певицы неоднозначно восприняли эту новость, одни поздравили ее с твердым решением и пожелали удачи, другие же отнеслись к решению более скептично: "А сможете?", "Настя, ты такая хорошая певица, делай то, что можешь. Донесешь через песни все что захочешь. И нам нравится, и тебе по душе", "Они тоже так думали, пока им денег не дали..." - отреагировали фолловеры.

Напомним, осенью 2018 года Анастасия Приходько удивила поклонников решением оставить музыку. В своем заявлении артистка отмечала, что посвятила творчеству 20 лет и оно стало неотъемлемой частью ее жизни, однако пришло время работать на кардинальными переменами в стране. До этого в своих интервью певица уверяла, что вряд ли когда-либо присоединилась бы к Тимошенко, но после личного знакомства с политиком резко изменила свое мнение.

Позже в интервью изданию theБабель Приходько признавалась, что испытывала массу негатива в соцсетях и не только. Особенно трудно певица было переносить негативную реакцию ее друзей и близких. При всем этом она была уверена, что вскоре даст критикам достойный ответ. Причины, по которым певица решила оставить партию Тимошенко да и политику в целом пока остаются неизвестными.

Источник: apostrophe.ua

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