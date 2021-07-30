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Украинские знаменитости, которые так и не стали мамами: Могилевская, Винницкая и другие

Украинские знаменитости, которые так и не стали мамами: Могилевская, Винницкая и другие

Некоторые женщины отчаянно мечтают о детях и видят в продолжении рода свою главную миссию, другие хотят, но им не позволяет здоровье, третьи сознательно не заводят детей, а четвертые выбирают карьеру, а не материнство.

Сегодня мы расскажем о знаменитых женщинах, которые по той, или иной причине так и не стали мамами.

Наталья Могилевская

Украинские знаменитости, которые так и не стали мамами: Могилевская, Винницкая и другие Наталья Могилевская

К своим 45 годам Наталья Могилевская успела дважды побывать в браке (один из которых гражданский). Однако певица так и не стала мамой. Могилевская признается, всегда мечтала родить ребенка, но ей постоянно что-то мешало. Сейчас, когда артистке 45, она не скрывает — хотела бы испытать радость материнства и жалеет, что не родила раньше.

Руслана Писанка

Украинские знаменитости, которые так и не стали мамами: Могилевская, Винницкая и другие Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая уже более 10 лет счастлива в браке с возлюбленным Игорем Исаковым. До этого она долгое время была одинокой и ей не посчастливилось стать мамой. 55-летняя Руслана признается, что еще 10 лет назад, когда она встретила своего нынешнего мужа, она понимала, что о детях думать уже поздно.

Алена Винницкая

Украинские знаменитости, которые так и не стали мамами: Могилевская, Винницкая и другие Алена Винницкая

Украинская певица и телеведущая Алена Винницкая недавно отпраздновала 46-летие. Несмотря на то, что Алена уже более 20 лет в браке, у нее до сих пор нет детей. Экс-виагрянка признается, она мечтает испытать радость материнства и верит, что это может произойти.

Руслана Лыжичко

Украинские знаменитости, которые так и не стали мамами: Могилевская, Винницкая и другие Руслана Лыжичко

Украинская певица Руслана Лыжичко в свои 46 лет не обзавелась потомством. Когда-то она неоднократно говорила в интервью, что мечтает стать матерью-героиней. Однако в какой-то момент Лыжичко сказала, что детские темы отныне под запретом для прессы.

Источник: 1 Минута

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