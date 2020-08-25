Украинские звезды исполнили попурри из более 40 композиций ко Дню независимости: как это было

Украинские звезды исполнили попурри из более 40 композиций на Софийской и Михайловской площадях ко Дню независимости.

Об этом свидетельствует трансляция Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Начал песенное поздравление с Днем независимости поп-исполнитель Monatik.

Олег Винник исполнил "Песню про песню", Джамала - песню "Квітка душа" и "Make up", Нина Матвиенко - "Над облаками" и "Украина - это ты".

Музыкальный продюсер Потап исполнил песню "Крещатик".

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя продолжил попурри песней "Я иду" и "Misto", а солистка группы "Hardkiss" Юлия Санина песней "1944", с которой Джамала выиграла песенный конкурс "Евровидение-2016".

Также Санина исполнила "Два окна".

Ирина Билык исполнила песни "Три минуты", "Шлепки", Александр Понамарев - "Тебя это может убить" и "Старые фотографии", Сергей Бабкин - "Она", группа "Время и стекло" - "Вахтеры", певица Tayanna - "С утра до ночи", "Файный город Тернополь", "Кружит", Ольга Полякова - "Ветер надежды", "Надежда есть" и "Дикие танцы".

Певица Руслана продолжила попурри песней "Ты нравишься мне" и "Весна", а далее была Тина Кароль с песней "А я плыву в корабле" и "Месяц".

Наталья Могилевская исполнитела песню "Стыцамен" и "Имя 505", а команда продюсерского центра MOZGI - песни "Под дождем" и "Сделай мне хип-хоп".

Павел Зибров исполнил песню "Все будет хорошо", "Нино".

Могилевская в дуэте с Алексеем Завгородним продолжила выступление песней "Не пара", а Потап с Олегом Винником - "Нет, я не ту любил".

Monatik дополнил попурри песней "Стрела", а Сердючка - "Там где нас нет".

Надежда Дорофеева сольно исполнила песню "Плакала".

Закончилось попурри повсеместным исполнением звездами песни "TDME" и "Червона рута".

Источник: ukranews.com/

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