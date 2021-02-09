Украинские звезды взяли лопаты в руки и пошли чистить снег: кто не побоялся испортить маникюр? (ФОТО)

Первой, кто не побоялась взять в руки снегоуборочную лопату, стала украинская певица и тренер шоу "Голос страны" Тина Кароль, которая мужественно направилась откапывать тропинку в собственный спортивный зал на территории особняка в Киевской области.

Тина Кароль сама почистила снег

Ольга Сумская показала в социальной сети Инстаграм, что ей также пришлось бороться со снегом, правда без лопаты. Ей пришлось освобождать от снежного плена свой автомобиль.

Ольга Сумская - телезвезда, актриса театра

Вооружившись щеткой и скребком, телеведущая Лидия Таран отправилась чистить тропинку до дома. К слову, это у Лидии первый такой опыт, ведь свой дом она купила только летом 2020 года.

Лидия Таран - телеведущая, звезда новостей на канале 1+1

Телеведущий Егор Гордеев выложил яркое селфи, где весь в снегу. Очевидно, его не обошла карма, и он подскользнулся, упав в сугроб. А может с утра пораньше решил поиграть в снежки.

Егор Гордеев - ведущий новостей на 1+1

Звездные соседи Потап и Юрий Горбунов отправились на борьбу с метелью еще с вечера. Вооружились лопатами и санками. Правда, утром снова пришлось все чистить.

Потап и Юрий Горбунов

Соломия Витвицкая с канала 1+1 решила не чистить снег, а бросаться им. А еще - позировала на таком красивом фоне!

Соломия Витвицкая

А вот что наутро случилось с машиной Потапа - ему снова пришлось откапывать ее из сугроба. Но это не беда, когда под боком есть такой замечательный сосед, как Юрий Горбунов, который всегда придет на помощь.

Потап

Источник: 1 Минута