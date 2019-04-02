Украинский цирк сыграл в новом фильме от Disney – "Дамбо"

Недавно на большой украинский экран вышла долгожданная адаптация на фильм "Дамбо" от знаменитой киностудии Walt Disney. После премьеры кинокартины стало известно, что в съемках фильма приняли участие артисты украинского цирка.

В украинский прокат анимационный фильм "Дамбо" вышел 28 марта 2019 года. Однако съемки кинокартины начались еще весной 2018 года. Именно тогда перед камерами знаменитой на весь мир киностудии Disney предстали артисты Национального украинского цирка. Об этом сообщил цирковой хореограф фильма "Дамбо" на своей странице в Facebook.

В четверг, 28 марта, Кристиан Криштоф опубликовал на своей странице в социальных сетях сообщение, в котором поблагодарил всех цирковых артистов, принявших участие в съемках фильма, прикрепив несколько снимков.

Два года назад, когда я представлял концепцию многослойного торта, мне сказали, что она хорошая, но нужно думать еще масштабнее... Хочу поблагодарить особенных людей в команде, профессионалов, которые помогли воплотить мою идею. Спасибо Марии Ремневой (режиссер-постановщик Национального цирка Украины) за структурирование постановки и воплощение ее в реальность... отдельное спасибо за поддержку Национальному цирку Украины и его режиссеру Людмиле Шевченко,

– написал цирковой хореограф фильма "Дамбо" Кристиан Криштоф.

Источник: 24tv.ua

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