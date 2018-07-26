Украинский фильм о пленных и пропавших без вести в Крыму и на Донбассе попал в шортлист Мадридского кинофестиваля

Украинский документальный фильм «Предел ожидания» о пленных и пропавших без вести в аннексированном Крыму и на Донбассе попал в шортлист Мадридского кинофестиваля в категории «Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке». Об этом сообщает «Интерньюс – Украина».

Картина рассказывает об истории семьи крымского активиста Андрея Щекуна, которого похитили в Симферополе в 2014 году, и семьи Екатерины Хомяк из Луцка, у которой двое сыновей, добровольцев батальона «Айдар», пропали без вести в начале военных действий на оккупированной территории Донбасса.

Более 1400 дней Екатерина Хомяк с Волыни ничего не знает о судьбе своих сыновей – Дмитрия и Владимира, которые защищали Украину на Донбассе в составе батальона «Айдар». Последний раз она общалась с ними 5 сентября 2014 года. За годы бесплодных поисков семья пережила множество лишений.

«Все говорят, что ночь коротка. Но для меня и для жены ночь всегда длинная», – говорит отец ребят.

Бывшая крымчанка Людмила Щекун сих пор не может избавиться от страха за свою семью после того, как с тремя детьми ждала возвращения мужа из плена. Активиста крымского Евромайдана Андрея Щекуна похитили и пытали накануне аннексии полуострова. Он находился в плену 11 дней, а затем был освобожден в результате обмена.

Эти две истории легли в основу документального фильма «Предел ожидания». Автором сценария выступил Сергей Бибик, режиссер – Станислав Цехмистренко. Этот проект успешно реализовала общественная организация «Интерньюз-Украина» при поддержке международной общественной организации Internews.

Источник: farwater.net

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