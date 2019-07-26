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Украинский режиссер стал членом Европейской киноакадемии

Украинский режиссер стал членом Европейской киноакадемии

Украинский и крымскотатарский актер, режиссер и сценарист Ахтем Сеитаблаев, который сейчас работает над фильмом "Захар Беркут", стал членом Европейской киноакадемии. Об этом Госкино сообщает на своей странице в Facebook.

"Поздравляем Ахтема Сеитаблаева, украинского актера и режиссера крымскотатарского происхождения, с приобретением статуса академика Европейской киноакадемии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сеитаблаев стал сорок вторым украинским кинематографистом в рядах европейских киноакадемиков.

Ахтем Сеитаблаев известен своими режиссерскими работами над фильмами "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги" и другие. В актерском багаже ​​Ахтема роли в более 25 фильмах и сериалах. Среди них - главная роль в фильме "Домой", которая приняла участие в конкурсной программе Каннского международного кинофестиваля и получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля.

Источник: www.bagnet.org

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Темы: кино

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