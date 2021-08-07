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Українці зможуть відвідати Музей історії урядів України в режимі 3D-туру

Українці зможуть відвідати Музей історії урядів України в режимі 3D-туру

Мінцифра продовжує сприяти розвитку технологій і наближенню України до цифрових стандартів сучасного світу. У результаті співпраці з Google Україна був створений віртуальний 3D-тур Музеєм історії урядів України у 11К — одним з найвищих рівнів якості зображення, що існують сьогодні.

У Музеї виставлені матеріали про діяльність урядів, які очолювали державу, з 1917 року у складі СРСР і до днів незалежності України. Висока чіткість зображення допоможе зануритись в історію керівництва територією сучасної України та детально розгледіти музей, чия експозиція складається з надбання різних епох — від посвідчень, медалей та подарунків іноземних послів до технічних засобів, які використовували співробітники урядового апарату, та навіть шматка вугілля.

Пройти віртуальну екскурсію Музеєм історії урядів України можна за цим посиланням. https://bit.ly/37hCGqM

За бажанням можна відвідати музей наживо за попередньою реєстрацією. Правила реєстрації дізнайтеся тут. https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/muzej-istoriyi-uryadiv-ukrayini

Источник: thedigital.gov.ua

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