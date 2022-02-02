Українцям пояснили, чи законно завантажувати відео з YouTube

Програм для завантаження відео з YouTube так само багато, як піщинок на березі моря. Тим не менш, багато хто задається питанням, чи взагалі законно завантажувати відео з цього сайту. Розбираємось у цьому питанні.

Завантаження відео з YouTube: за та проти

Скажімо відразу: вам не потрібно боятися юридичних наслідків, якщо ви завантажуєте відео з YouTube. Завантаживши відео, ви створюєте собі приватну копію. Юридично ці копії дозволені, якщо вони завантажені з легального джерела та не використовуються у комерційних цілях. YouTube є таким джерелом, оскільки кожен користувач добровільно завантажує свої відео.

Однак, якщо відео завантажене людиною, яка не має на нього прав, ви все одно не будете покарані за завантаження. Як користувач, ви можете припустити, що YouTube пропонує легальний контент та видаляє незаконний. Відповідно, юридично ви знаходитесь у безпеці: якщо ви завантажуєте “піратську” музичну доріжку або фільм, гіпотетична вина лежить на YouTube, а не на вас.

Що йдеться в користувальницькій угоді

У загальних умовах використання YouTube йдеться про те, що завантажувати відео небажано або не дозволено. Як зареєстрований користувач, вам заборонено завантаження відео. Але! Якщо ви не входили до свого облікового запису, ви не погоджувалися з цими умовами використання.

Тим не менш, не варто турбуватися, навіть якщо ви завантажили відео, авторизувавши у своєму профілі. Жодна інстанція у світі не буде турбувати себе полюванням на “качальників” відео з YouTube. Оскільки відео доступні безкоштовно, YouTube не зазнає фінансових втрат через таке скачування.

Нещодавно, однак, ця проблема зачепила сайт для завантаження музики Youtube-MP3.org. Щоб уникнути багатомільйонного позову, власники добровільно видалили сайт із мережі.

Різниця завантаження з YouTube та піратських сайтів

У той час як при завантаженні кліпів з YouTube ви юридично перебуваєте у безпеці, завантаження відео з піратських сайтів офіційно не дозволено. На відміну від YouTube, контент на таких сервісах розміщується незаконно — і ви навіть не можете припустити, що він, особливо у випадку з новими фільмами або серіалами, завантажений за згодою правовласників. Тому утримуйтеся від завантаження фільмів із джерел, які ви можете однозначно ідентифікувати як незаконні.

Источник: internetua.com

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