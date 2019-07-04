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Українська гра перемогла у конкурсі Google

Українська гра перемогла у конкурсі Google

Мобільна гра “G30 – A Memory Maze” (“Лабіринт пам’яті”), від українських розробників, перемогла в міжнародному конкурсі незалежних ігор Indie Games Showcase від Google.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Укрінформ.

“Memory Maze” Івана Ковальова опинилася ще серед двох переможців: “Photographs” та “Ordia” від британських студій EightyEight Games і Loju.

“G30 – A Memory Maze” це незвичайна і мінімалістична головоломка. Кожен рівень — це вручну створена частина історії людини з когнітивним розладом, яка намагається зібрати воєдино минуле, що вислизає — перш ніж хвороба остаточно поглине його пам’ять, – зазначається в описі до гри Івана Ковальова.

Вирішуючи головоломки, гравець відновлює візуальний образ події та думки й почуття, які з ним пов’язані.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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Темы: Украина

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