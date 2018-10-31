Українська стрічка увійшла до рейтингу найкращих неангломовних фільмів
Німий документальний фільм режисераДзиги Вертова "Людина з кіноапаратом" (1929) увійшов у список найкращих іноземних стрічок британської телекомпанії BBC.
209 кінокритиків з 43 країн розмістили картину на 73 сходинці рейтингу.
Фільм "Людина з кіноапаратом" не має сюжету. Показує сцени з життя Одеси, Києва, Харкова. Вертов працював над стрічкою на Одеській кінофабриці з братом-оператором Михаїлом Кауфманом. В Москві задум режисера не підтримали через надмірну експериментальність.
Найкращим іноземним фільмом критики вважають стрічку японського режисера Куросави Акіри "Сім самураїв", зняту 1954-го.
До першої десятки також увійшли:
"Викрадачі велосипедів", Вітторіо де Сіка, 1948
"Токійська повість", Ясудзіро Одзу, 1953
"Расемон", Акіра Куросава, 1950
"Правила гри", Жан Ренуар, 1939
"Персона", Інгмар Бергман, 1966
"8 з половиною", Федеріко Фелліні, 1963
"Чотириста ударів" Франсуа Трюффо, 1959
"Любовний настрій", Вонг Кар-Вай, 2000
"Солодке життя" Федеріко Фелліні, 1960
Источник: gazeta.ua