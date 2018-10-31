Українська стрічка увійшла до рейтингу найкращих неангломовних фільмів

Німий документальний фільм режисераДзиги Вертова "Людина з кіноапаратом" (1929) увійшов у список найкращих іноземних стрічок британської телекомпанії BBC.

209 кінокритиків з 43 країн розмістили картину на 73 сходинці рейтингу.

Фільм "Людина з кіноапаратом" не має сюжету. Показує сцени з життя Одеси, Києва, Харкова. Вертов працював над стрічкою на Одеській кінофабриці з братом-оператором Михаїлом Кауфманом. В Москві задум режисера не підтримали через надмірну експериментальність.

Найкращим іноземним фільмом критики вважають стрічку японського режисера Куросави Акіри "Сім самураїв", зняту 1954-го.

До першої десятки також увійшли:



"Викрадачі велосипедів", Вітторіо де Сіка, 1948

"Токійська повість", Ясудзіро Одзу, 1953

"Расемон", Акіра Куросава, 1950

"Правила гри", Жан Ренуар, 1939

"Персона", Інгмар Бергман, 1966

"8 з половиною", Федеріко Фелліні, 1963

"Чотириста ударів" Франсуа Трюффо, 1959

"Любовний настрій", Вонг Кар-Вай, 2000

"Солодке життя" Федеріко Фелліні, 1960

Источник: gazeta.ua

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