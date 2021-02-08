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Український фільм «Стоп-Земля» відібрано до конкурсної програми «Берлінале»

Український фільм «Стоп-Земля» відібрано до конкурсної програми «Берлінале»

Фільм мають скоро показати в кінотеатрах Берліна.

Ігровий фільм Катерини Горностай «Стоп-Земля» відібрано до конкурсної програми Generation Берлінського міжнародного кінофестивалю. Про це 8 лютого 2021 року повідомили на сторінці стрічки в Facebook.

Фільм мають скоро показати в кінотеатрах Берліна. 

Стрічка розповідає про перший чуттєвий досвід підлітків. Це історія 16-річної дівчини Маші та її друзів у найтривожніші для них моменти дорослішання. Сценарій фільму написала сама режисерка Катерина Горностай. «Стоп-Земля» — це авторський фільм для широкої глядацької аудиторії підлітків і дорослих, які прагнуть їх зрозуміти.
 

Як писав «Детектор медіа», проєкт «Стоп-Земля» отримав підтримку Українського культурного фонду та став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. 

«Стоп-Земля» отримав нагороди копродукційного ринку Connecting Cottbus у Німеччині: Best Pitch та Producer's Network Award. А також його назвали одним із найкращих у пітчингу індустріальної секції на Одеському міжнародному кінофестивалі в 2017-му році. Під час лабораторії Міжнародного фестивалю New Horizons (Вроцлав, Польща) фільм отримав відзнаку Лондонської кіноакадемії. Нагорода також передбачає консультації щодо сценарію.

Источник: detector.media/

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Темы: кино

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