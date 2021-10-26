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Український гуморист розповів, як викликав істерику в пропагандистів РФ

Український гуморист розповів, як викликав істерику в пропагандистів РФ

Ведучий і гуморист із Чернівців Ілля Клим, чия пісня про спалену Москву обурила російських пропагандистів, у коментарі «Главкому» розповів, як йому вдалося розізлити одіозну російську телеведучу федерального каналу Ольгу Скабеєву.

Гуморист, зокрема, зазначив, що не мав на меті стати героєм сюжету телеканалу «Росія 1», але істерика тамтешньої телеведучої його розважила.

«Доволі потішно було дивитися, як їх «штирить». Також цікаво спостерігати, як вони перекручують», – зауважив Ілля Клим.

За словами гумориста, пісня про те, як хтось підпалив Москву, була написана буквально тиждень тому для шоу «Наші без Раші», яке він із командою випускає на ютуб-каналі «Kolegi Studio!». Таким чином артисти мали на меті підняти бойовий дух українців, котрі зараз перебувають на Сході.

Ілля Клим також звернув увагу на те, наскільки ефективно працює російська пропаганда, адже цю пісню не транслював жоден телеканал, знайти її можна було лише в інтернеті.

«Треба розуміти, скільки наші сусіди виділяють грошей на інформаційну війну. І як, наприклад, в Україні з цим», – сказав ведучий.

Він також висловив сподівання, що через призму гумору українці зможуть достукатися до свідомих росіян, які чітко розуміють, що їхня влада «трохи не на своєму місці».

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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