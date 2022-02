Український журналіст вшосте номінований на премію Royal Television Society одночасно у двох номінаціях

Український відеожурналіст, письменник, кореспондент The Associated Press Мстислав Чернов вшосте номінований на одну з найпрестижніших для медіа премій світу, журналістський «оскар» — британську Royal Television Society 2022. Цього разу — одночасно у двох номінаціях: у категорії «Оператор року» та «Висвітлення міжнародних подій» Про це повідомляють офіційний офіційний сайт премії та The Associated Press. Крім самого Чернова, на цю премію вже сім років не був номінований жоден український журналіст. Переможців оголосять 23 лютого.

Номінацію Мстислав Чернов отримав за видатні репортажі з Афганістану після виводу американських військ й захоплення влади талібами минулого літа. Також він знімав події пандемії COVID19, конфлікт на Донбасі, повені в Німеччині, міграційну кризу на кордоні Литви та Білорусі, а в січні 2021 зафільмував переліт і прибуття Олексія Навального в Росію й арешт політика. У серпні цього року він був єдиним українським журналістом в Кабулі.

Це вже шоста номінація на RTS Awards для Мстислава Чернова. У 2020 році він теж потрапив до переліку кращих, а ще двічі він виграв премію: у 2015 (Молодий талант року) та 2016 (Оператор року) роках.

«RTS — найпрестижніша в світі премія для операторів-документалістів. Проте для мене вона важлива ще й з іншої причини, — зізнається Мстислав Чернов. — Журі відзначає не лише якість операторської роботи, а й актуальність тем, з якими ми працюємо. Значну частину моїх зйомок, відправлених на конкурс цього року, було знято в Україні, і це дуже важливо, що світова спільнота не ігнорує події, що тут відбуваються».

Загалом, Мстислав Чернов працював у понад 40 країнах світу, в першу чергу — у гарячих точках: розпочав міжнародну кар’єру фотографа та відеооператора репортажами про протести на площі Таксим у Стамбулі та документальними фото про операції на відкритому серці. З 2014 року працює на The Associated Press — фіксує події Революції Гідності (під час яких був поранений), висвітлює анексію Криму, війну на Донбасі (одним із перших документує наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17), події в Сирії, Іраку, Лівії, секторі Газа, Нагірному Карабаху, Афганістані, міграційну кризу у Європі, протести в Білорусі. І розповідає про подорожі у Instagram.

В Україні Мстислав Чернов відомий також як письменник: у 2020 році в київському видавництві «Саміт-книга» вийшов його дебютний роман «Часи сновидінь». Минулий рік сам автор вважає продуктивним для себе і як журналіста, і як письменника. Так, навесні вийшов переклад «Часів сновидінь» українською. Зараз готується переклад роману англійською — він вийде у 2023 у видавництві ASP, в Бостоні.

Також Мстислав Чернов вже у якості фотографа став автором фотоальбому «Незалежні. Історія сучасної України у світлинах кращих документалістів» — в ньому про тридцятирічний період сучасної історії України розповідають більше ніж 140 унікальних документальних фотографій від понад 60 українських фотографів.

Нагадаємо, премія RTS є золотим стандартом досягнення для журналістської спільноти. Вона заснована однойменною Royal Television Society — найстарішею телевізійної спільнотою у світі, створеною у Великобританії у 1927 році. Статус «Королівської» отримала у 1966 році. Покровителем організації у 1997 році став Принц Уельский.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чернов_Мстислав_Андрійович

Сайт автора

Instagram-аккаунт

Книга на сайті видавництва «Саміт-книга»

