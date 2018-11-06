Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 50

Український роман потрапив у ТОП-10 нових книг за версією Amazon

Український роман потрапив у ТОП-10 нових книг за версією Amazon

Редактори платформи Amazon склали свій рейтинг ТОП-10 нових книг, які обов’язково потрібно прочитати в останній місяць осені. До переліку потрапив твір українців – подружжя Марини та Сергія Дяченків – “Віта Ностра”.

Молода дівчина потрапляє під вплив таємничого наставника з сумнівними намірами в цьому фантастичному і навіть трохи лякаючому творі, – так пояснили свой вибір укладачі рейтингу, в який також увійшли книги Стівена Кінга, Ліан Моріарті і Кевіна Маккартні.

За сюжетом “Віта Ностра” героїню Сашу щось незрозуміле змушує чітко виконувати певні дії. Відмовитись неможливо. За невиконання завдання вона може отримати покарання. Після закінчення 10 класу Саша змушена опинитись у університеті. На зимовій сесії третього курсу студентів очікує перший серйозний “перехідний” екзамен. Але куди зникають ті, хто здав цей екзамен — невідомо. І чим більших успіхів досягає студент, тим більше незрозумілих та лякаючи речей з ним відбувається.

Книгу видали у 2007 році. Роман увійшов у список найкращих фантастичних книжок за версією журналу “Афіша”.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Украина

Читайте ещё:

В медучреждениях Украины вводится “двоевластие”
Сегодня 07:41    174
За 10 місяців 2018 року платникам відшкодовано 108 млрд грн ПДВ
Сегодня 07:37    54
США и Великобритания скупили украинские евробонды
Сегодня 07:14    91
Українські військові перешкодили роботі безпілотника біля одного з арсеналів
Сегодня 06:26    95
Fitch повысило рейтинги «Укрзализныци» до уровня Украины
05.11.2018 10:00    104
Міноборони отримає частину активів "Нафтогазу"
05.11.2018 09:29    116
“Кінець ери єврономерів” в Україні: у Верховній Раді прийняли закон, який все змінить
05.11.2018 09:14    1082
Впервые за 19 лет состоялось боевое применение мобильного ЗРК С-300В1: ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО
04.11.2018 10:35    516
Укрнафта збільшила видобуток нафти та газу
04.11.2018 09:57    118
Гонтарева о Тимошенко и других критиках: Это люди без чести, без совести, без элементарных экономических знаний – просто говорящие головы
04.11.2018 07:18    466
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 