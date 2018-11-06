Український роман потрапив у ТОП-10 нових книг за версією Amazon

Редактори платформи Amazon склали свій рейтинг ТОП-10 нових книг, які обов’язково потрібно прочитати в останній місяць осені. До переліку потрапив твір українців – подружжя Марини та Сергія Дяченків – “Віта Ностра”.

Молода дівчина потрапляє під вплив таємничого наставника з сумнівними намірами в цьому фантастичному і навіть трохи лякаючому творі, – так пояснили свой вибір укладачі рейтингу, в який також увійшли книги Стівена Кінга, Ліан Моріарті і Кевіна Маккартні.

За сюжетом “Віта Ностра” героїню Сашу щось незрозуміле змушує чітко виконувати певні дії. Відмовитись неможливо. За невиконання завдання вона може отримати покарання. Після закінчення 10 класу Саша змушена опинитись у університеті. На зимовій сесії третього курсу студентів очікує перший серйозний “перехідний” екзамен. Але куди зникають ті, хто здав цей екзамен — невідомо. І чим більших успіхів досягає студент, тим більше незрозумілих та лякаючи речей з ним відбувається.

Книгу видали у 2007 році. Роман увійшов у список найкращих фантастичних книжок за версією журналу “Афіша”.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

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