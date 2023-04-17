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Український студент створив фотопроєкт про автентичні криниці Буковини
Проєкт «Бабчин бучок» Іван Мудрак запустив після початку повномасштабної війни. У вільний від навчання час студент разом зі своєю наперницею досліджує традиції Буковини та зникаючі скарби минулого, зокрема — старі криниці. Усі пам’ятки Іван фіксує на знімках, аби розповісти про ідентичність Буковини не лише українцям, а й усьому світу.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5616
Фото: babynbuchok, Instagram