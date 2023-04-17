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Український студент створив фотопроєкт про автентичні криниці Буковини

Проєкт «Бабчин бучок» Іван Мудрак запустив після початку повномасштабної війни. У вільний від навчання час студент разом зі своєю наперницею досліджує традиції Буковини та зникаючі скарби минулого, зокрема — старі криниці. Усі пам’ятки Іван фіксує на знімках, аби розповісти про ідентичність Буковини не лише українцям, а й усьому світу.

Український студент створив фотопроєкт про автентичні криниці Буковини

Український студент створив фотопроєкт про автентичні криниці Буковини

Український студент створив фотопроєкт про автентичні криниці Буковини

Український студент створив фотопроєкт про автентичні криниці Буковини

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5616

Фото: babynbuchok, Instagram

Новости портала «Весь Харьков»

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