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«Укрзалізниця» оригінально анонсувала повернення McDonald’s: фото

«Укрзалізниця» оригінально анонсувала повернення McDonald’s: фото

На табло центрального вокзалу Києва з'явився маршрут «МакДональдз — Київ»

Найближчим часом мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's знову відкриється в Україні, де вона тимчасово припинила свою роботу після початку війни з РФ.

Про відновлення роботи частини своїх ресторанів в нашій країні раніше повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформацію також підтвердив сам McDonald's.

На Центральному залізничному вокзалі у Києві серед інформації про поїзди з'явилося оголошення «McDonald – Київ – ось-ось».

Джерело: tsn.ua

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Темы: україна

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