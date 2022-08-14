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«Укрзалізниця» оригінально анонсувала повернення McDonald’s: фото
На табло центрального вокзалу Києва з'явився маршрут «МакДональдз — Київ»
Найближчим часом мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's знову відкриється в Україні, де вона тимчасово припинила свою роботу після початку війни з РФ.
Про відновлення роботи частини своїх ресторанів в нашій країні раніше повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформацію також підтвердив сам McDonald's.
На Центральному залізничному вокзалі у Києві серед інформації про поїзди з'явилося оголошення «McDonald – Київ – ось-ось».
Джерело: tsn.ua
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