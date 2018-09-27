Улыбающийся геккон взорвал интернет (видео)

Обнародовано видео с улыбающимся гекконом. Ролик за короткое время успел стать вирусным, собрав 20 миллионов просмотров.

Владелец ящерицы создал для нее персональный блог, который сразу же привлек внимание интернет-пользователей.

Геккон в видеоролике мило улыбается на камеру, и выглядит очень забавно. Некоторые пользователи уже успели отметить, что так выглядят люди, которые чего-то просят.

Новости портала «Весь Харьков»