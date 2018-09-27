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Улыбающийся геккон взорвал интернет (видео)
Обнародовано видео с улыбающимся гекконом. Ролик за короткое время успел стать вирусным, собрав 20 миллионов просмотров.
Владелец ящерицы создал для нее персональный блог, который сразу же привлек внимание интернет-пользователей.
Геккон в видеоролике мило улыбается на камеру, и выглядит очень забавно. Некоторые пользователи уже успели отметить, что так выглядят люди, которые чего-то просят.
20 сентября 2018 г.
Темы: прикол
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