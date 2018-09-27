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Сегодня 13:13
Просмотров: 182

Улыбающийся геккон взорвал интернет (видео)

Обнародовано видео с улыбающимся гекконом. Ролик за короткое время успел стать вирусным, собрав 20 миллионов просмотров.

Улыбающийся геккон взорвал интернет (видео)

Владелец ящерицы создал для нее персональный блог, который сразу же привлек внимание интернет-пользователей.

Геккон в видеоролике мило улыбается на камеру, и выглядит очень забавно. Некоторые пользователи уже успели отметить, что так выглядят люди, которые чего-то просят.

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: прикол

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